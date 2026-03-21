शादी के बाद से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा खूब चर्चा में हैं. उदयपुर में शाही अंदाज में शादी करने के बाद इस नवविवाहित जोड़े ने थाईलैंड में अपना हनीमून मनाया था. हाल ही में दोनों की एक बहुत प्यारी और रोमांटिक तस्वीर सामने आई है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. इस तस्वीर में उनकी केमिस्ट्री और प्यार साफ दिखाई दे रहा है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

प्राइवेट विला में मनाया हनीमून

शादी के बाद दोनों थाईलैंड के खूबसूरत द्वीप कोह समुई गए थे, जहां उन्होंने एक प्राइवेट विला में हनीमून मनाया. ये विला समुद्र के किनारे बना हुआ है, जहां हर तरफ हरियाली और शांति का माहौल है. सामने आई तस्वीर में विजय व्हाइट टीशर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं, वहीं रश्मिका पीले रंग की फ्लोरल ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. दोनों एक सीढ़ी पर खड़े होकर एक-दूसरे को प्यार से देख रहे हैं और छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि विजय और रश्मिका ने इस प्राइवेट विला को इसलिए चुना, ताकि वो अपने इस खास समय को सुकून के साथ बिता सकें.

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रश्मिका-विजय की आने वाली फिल्में

बता दें, रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. इसके बाद दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए 4 मार्च को ग्रैंड रिसेप्शन रखा, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया. दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था और अचानक शादी की खबर से फैंस को सरप्राइज दे दिया था. वर्कफ्रंट की बात करें, तो रश्मिका ने शादी के बाद अपनी आने वाली फिल्म 'मायसा' की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं. इसके अलावा विजय और रश्मिका जल्द ही फिल्म 'रणबाली' में साथ नजर आएंगे. इससे पहले भी ये जोड़ी 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी है, जिनमे उनकी केमिस्ट्री को बहुत प्यार मिला.