हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया अपना वादा पूरा, नन्हीं फैन को घर बुलाकर खिलाए लड्डू

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया अपना वादा पूरा, नन्हीं फैन को घर बुलाकर खिलाए लड्डू

Rashmika-Vijay Viral Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी एक छोटी फैन का दिल जीत लिया. शादी में नहीं बुलाने पर उसने एक वीडियो में शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों ने उसे घर बुलाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्मी सितारों और उनके फैंस के बीच का रिश्ता बहुत खास होता है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक प्यारा किस्सा सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी एक छोटी फैन का सपना सच कर दिया है. ये बच्ची उनकी शादी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जब उसे इन्विटेशन नहीं मिला, तो उसने मासूमियत से वीडियो बनाकर शिकायत कर दी. अब दोनों सितारों ने उससे मिलकर उसका दिल खुश कर दिया है.

रश्मिका और विजय ने लुटाया प्यार 

हैदराबाद में रश्मिका और विजय ने उस बच्ची को उसके परिवार के साथ अपने घर बुलाया. बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा विजय उसे गोद में उठाते हैं और वो उनसे पूछती है कि उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया. वहीं रश्मिका उसे प्यार से लड्डू खिलाती हैं और गाल पर किस करती हैं. विजय भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाते नजर आते हैं. बच्ची बड़ी ही प्यारी आवाज में कहती है, 'हम भी दोस्त हैं ना?' इस पर दोनों मुस्कुराते हैं और उसे ढेर सारा प्यार देते हैं. बच्ची ने भी कहा कि अब वो बहुत खुश है. उसके परिवार ने भी बताया कि उन्हें वहां इतना अपनापन मिला कि जैसे वो अपने ही घर में हों.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by urs lucky thalli 😍 (@urs_luckythalli)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by urs lucky thalli 😍 (@urs_luckythalli)

शादी के बाद बच्ची ने की शिकायत 

बता दें, फरवरी में दोनों की शादी के बाद बच्ची का एक वीडियो सामने आया था. उस वीडियो में उसने मजाकिया अंदाज में कहा था कि सबको लड्डू और खाना मिल रहा है, लेकिन उसे क्यों नहीं बुलाया गया. उसने यह भी कहा था कि क्या वह उनकी फैन नहीं है. उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और खुद विजय देवरकोंडा ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्ची को अपने घर लंच पर बुलाने का वादा किया था. रश्मिका ने भी उसे एक खास तोहफा देने की बात कही थी. अब दोनों ने अपना वादा पूरा किया है. 

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया अपना वादा पूरा, नन्हीं फैन को घर बुलाकर खिलाए लड्डू
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया अपना वादा पूरा, नन्हीं फैन को घर बुलाकर खिलाए लड्डू
साउथ सिनेमा
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
साउथ सिनेमा
Friday Box Office Collection: फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000KM दूर डिएगो गार्सिया पर दागीं मिसाइलें, हैरान रह गई दुनिया!
जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000KM दूर डिएगो गार्सिया पर दागीं मिसाइलें, हैरान रह गई दुनिया!
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
इंडिया
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
ट्रेंडिंग
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget