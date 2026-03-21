रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने किया अपना वादा पूरा, नन्हीं फैन को घर बुलाकर खिलाए लड्डू

फिल्मी सितारों और उनके फैंस के बीच का रिश्ता बहुत खास होता है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक प्यारा किस्सा सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी एक छोटी फैन का सपना सच कर दिया है. ये बच्ची उनकी शादी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जब उसे इन्विटेशन नहीं मिला, तो उसने मासूमियत से वीडियो बनाकर शिकायत कर दी. अब दोनों सितारों ने उससे मिलकर उसका दिल खुश कर दिया है.

रश्मिका और विजय ने लुटाया प्यार

हैदराबाद में रश्मिका और विजय ने उस बच्ची को उसके परिवार के साथ अपने घर बुलाया. बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा विजय उसे गोद में उठाते हैं और वो उनसे पूछती है कि उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया. वहीं रश्मिका उसे प्यार से लड्डू खिलाती हैं और गाल पर किस करती हैं. विजय भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाते नजर आते हैं. बच्ची बड़ी ही प्यारी आवाज में कहती है, 'हम भी दोस्त हैं ना?' इस पर दोनों मुस्कुराते हैं और उसे ढेर सारा प्यार देते हैं. बच्ची ने भी कहा कि अब वो बहुत खुश है. उसके परिवार ने भी बताया कि उन्हें वहां इतना अपनापन मिला कि जैसे वो अपने ही घर में हों.

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शादी के बाद बच्ची ने की शिकायत

बता दें, फरवरी में दोनों की शादी के बाद बच्ची का एक वीडियो सामने आया था. उस वीडियो में उसने मजाकिया अंदाज में कहा था कि सबको लड्डू और खाना मिल रहा है, लेकिन उसे क्यों नहीं बुलाया गया. उसने यह भी कहा था कि क्या वह उनकी फैन नहीं है. उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और खुद विजय देवरकोंडा ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्ची को अपने घर लंच पर बुलाने का वादा किया था. रश्मिका ने भी उसे एक खास तोहफा देने की बात कही थी. अब दोनों ने अपना वादा पूरा किया है.