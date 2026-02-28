रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में 26 फरवरी को उदयपुर में अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी रचाई. इससे पहले ये कपल फिल्म ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में साथ नजर आ चुके हैं और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था. वहीं अब ये जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने आ रही हैं.

‘राणाबाली’ में फिर जमेगी रश्मिका–विजय की जोड़ी

अब ये कपल जल्द ही डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन की फिल्म ‘राणाबाली’ में एक बार फिर साथ दिखाई देगा. मेकर्स ने फैंस को खास सरप्राइज देते हुए फिल्म से रश्मिका और विजय की पहली झलक शेयर की है. वीडियो में फिल्म के शादी वाले खूबसूरत पलों को दिखाया गया है, जो दोनों की शानदार केमिस्ट्री की झलक देता है. साथ ही मेकर्स ने फिल्म का गाना ‘ओ मेरे साजन’ भी शेयर किया और इस खास मौके पर रश्मिका और विजय को शादी की शुभकामनाएं दीं.

फिल्म ‘राणाबाली’ के मेकर्स ने खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म का गाना ‘ओ मेरे साजन’ सुनने को मिल रहा है. इस गाने को अजय-अतुल ने कंपोज किया है, जबकि इसे श्वेता मोहन और जावेद अली ने अपनी आवाज दी है. म्यूजिक वीडियो में रश्मिका और विजय के शादी वाले सीन की खूबसूरत झलक दिखाई गई है. वीडियो की शुरुआत दोनों के किरदारों की शादी की तैयारियों से होती है. इसके बाद दुल्हा-दुल्हन की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है.

आगे वीडियो में उनकी साथ की जिंदगी के कुछ प्यारे और रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं, जो उनकी शानदार केमिस्ट्री को दिखाते हैं. वीडियो के आखिर में 'हैप्पी मैरिज लाइफ रश्मिका और विजय' लिखकर मेकर्स ने दोनों को शादी की शुभकामनाएं भी दी हैं.

फिल्म का पोस्टर आया सामने

इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म ‘राणाबाली’ का एक दिलचस्प पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें रश्मिका और विजय साथ नजर आ रहे हैं. पोस्टर पर लिखा था, 'कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन राणाबाली.” मेकर्स ने आगे लिखा, 'हमारी राणाबाली और जयम्मा, साथ हमेशा के लिए… उनके प्यार को इस खास सरप्राइज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं.”

फिल्म के बारे में

बता दें, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फिल्म ‘राणाबाली’ के जरिए एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म होगी. इससे पहले वे ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में साथ काम कर चुके हैं. विजय ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की पहली झलक शेयर करते हुए इसकी घोषणा की थी और बताया था कि फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

‘राणाबाली’ की कहानी 19वीं सदी के भारत पर आधारित है. फिल्म में विजय एक आजादी के सिपाही ‘राणाबाली’ का किरदार निभा रहे हैं. वहीं रश्मिका ‘जयम्मा’ के रोल में नजर आएंगी. हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू फिल्म में विलेन सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका में नजर आएंगे. ‘राणाबाली’ का निर्माण नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर ने मिथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया है, जबकि टी-सीरीज इस फिल्म को प्रजेंट कर रही है.