रश्मिका और विजय ने शादी की खूबसूरत फोटोज कीं शेयर, लाल जोड़ा पहने मंडपम में इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

Rashmika Vijay Wedding Photos: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं. अब शादी के बाद इन दोनों की पहली फोटोज सामने आई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Feb 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की दोनों रस्में पूरी हो चुकी हैं. दोनों की शादी पहले तेलुगु रीति- रिवाज से हुई. तो वहीं इसके बाद शाम के समय कोडवा रिवाज से ये शादी हुई. अब फाइनली जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो भी सामने आ गया है. विजय और रश्मिका की शादी की इनसाइट फोटोज सामने आ गई हैं. यहां देखें कैसा रहा दोनों का ब्राइड-ग्रूम लुक.

दूल्हा- दुल्हन का फर्स्ट लुक आया सामने
इस शादी से रश्मिका और विजय का पहला लुक भी सामने आ गया है. मिस्टर एंड मिसेज देवरकोंडा बन दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में रश्मिका ने लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्तों, मिलिए 'मेरे पति' से! श्री विजय देवरकोंडा!! वो इंसान जिसने मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराया, वो इंसान जिसने मुझे शांति का अनुभव कराया! वो इंसान जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और हमेशा मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा हासिल कर सकती हूं!'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका ने आगे लिखा, 'वो इंसान जिसने मुझे कभी भी बेफिक्र होकर नाचने से नहीं रोका. वो इंसान जिसने मुझे दोस्तों के साथ ट्रैवल करना सिखाया, और यकीन मानिए, मैं इस इंसान पर एक किताब लिख सकती हूं!  मैं वो महिला बन गई हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि आपने ही मुझे आज वो बनाया है! मैं सचमुच खुशकिस्मत हूं!'

पति को प्यार से बुलाया 'विज्जु'
इस कैप्शन में रश्मिका ने ये भी बताया कि वो प्यार से विजय को क्या बुलाती हैं. रश्मिका ने आगे लिखा, 'विज्जू, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं! मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है! लेकिन तुम्हें पता है, अचानक मेरे सारे अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, खुशियां, दुख, जॉय, जिंदगी- सब कुछ अब ज्यादा मायने रखने लगा है - क्योंकि तुम मेरे साथ हो- इन सब के साक्षी हो... इन सबमें सबसे अहम हिस्सा हो! मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए बहुत-बहुत उत्साहित हूं! तुम्हारी पत्नी बनने के लिए! तुम्हारी पत्नी कहलाने के लिए!! अब तो जश्न का समय है!! चलो साथ मिलकर सबसे बेहतरीन जिंदगी जिएं! आई लव यू!'

विजय ने बताया रश्मिका को 'बेस्ट फ्रेंड'
तो वहीं विजय देवरकोंडा ने भी शादी की फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोड के साथ उन्होंने भी कैप्शन के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. एक्टर ने बताया है कि एक दिन उन्होंने रश्मिका को इतना मिस किया, कि उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उनके बिना नहीं रह सकते. इसी समय उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. विजय ने रश्मिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड बताते हुए कहा कि 'मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पत्नी बना लिया है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

कैसा है लुक?
रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी के लिए बेहद खूबसूरत लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी. इसके साथ उन्होंने गोल्डन जूलरी पहनी. इस लक में वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं. तो वहीं विजय देवरकोंडा ने सफेद रंग की धोती के साथ लाल रंग का शॉल पहना है, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई है. इसके साथ उन्होंने भी गोल्डन जूलरी पहनी है. विजय भी किसी महाराजा से कम नहीं लग रहे हैं.

Published at : 26 Feb 2026 06:53 PM (IST)
Wedding Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
