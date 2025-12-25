'मैसा' ही नहीं, इन फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस पर गरजेंगी रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना कई दिनों से अपनी इंटेंस एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मैसा' को लेकर सुर्खियों में थीं. इस साल अदाकारा ने 'छावा', 'सिकंदर', 'द गर्लफ्रेंड', 'थामा' और 'कुबेरा' जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया. अब एक्ट्रेस ने अगले साल की भी तैयारी कर ली है. फाइनली उनकी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी हो चुका है.

पहली झलक में एक्ट्रेस का खतरनाक और पावर पैक्ड अवतार नजर आ रहा है और इसे देख उनके फैंस के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं. अब इससे साफ हो गया है कि अगले साल अदाकारा बॉक्स ऑफिस पर बवंडर लेकर आएंगी. आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में

रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म्स

1. मैसा

अक्सर ही उन्हें सॉफ्ट गर्ल और सादगी भरे किरदारों में देखा गया है. लेकिन अब एक्ट्रेस एक इमोशनल हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी. 'मैसा' का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है और उनका ऐसा अवतार देख फैंस एक्साइटेड हैं. एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर 'मैसा' के फर्स्ट लुक ने सभी के होश उड़ा दिए हैं.

रश्मिका मंदाना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 'मैसा' के फर्स्ट लुक की झलक शेयर की है. हाथ में बंदूक लिए, उग्र अवतार में अदाकारा फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. इसमें ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि आपकी रूह कांप उठेगी. लेकिन अभी तक मेकर्स ने इसके ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है. फिल्म अगले साल तक सभी भाषाओं में रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

2. कॉकटेल 2

अगले साल रश्मिका मंदाना 2012 की हिट फिल्म के सिक्वल में नजर आएंगी. 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी को देखा गया था. अब इन तीनों स्टार्स की हिट फिल्म की लीगेसी को रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर और कृति सेनन आगे बढ़ाने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और यूरोप में इसके कई सींस शूट किए जा चुके हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी.



3. एनिमल पार्क

2023 में रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर के इंटेंस एक्शन ड्रामा 'एनिमल' में नजर आई थीं. फिल्म में उन्होंने गीतांजलि का रोल प्ले किया जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा देखा गया था. ऑडियंस समेत क्रिटिक्स के उनके परफॉर्मेंस की बहुत सराहना की. अब इस फिल्म का सिक्वल भी अनाउंस हो चुका है. लेकिन अभी तक एनिमल पार्क के शूटिंग और रिलीज डेट की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.



4. पुष्पा 3 - द रैंपेज

जहां कई फिल्म्स अगले साल रिलीज होने वाली हैं तो वहीं दूसरी ओर रश्मिका मंदाना ने आने वाले सालों के लिए भी कमर कस ली है. अल्लू अर्जुन की हिट फ्रेंचाइजी पुष्पा में श्रीवल्ली के किरदार में हसीना को बहुत पसंद किया गया. 'पुष्पा 2' के रिलीज के बाद ही मेकर्स ने इसके अगले पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी. अब रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म 2028 तक रिलीज होगी.