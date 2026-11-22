एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मायसा' अब 27 नवंबर को रिलीज नहीं होगी. फिल्म की रिलीज टलने की खबरों के बीच मेकर्स ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है और देरी की वजह भी बताई है.

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिशियल एक्स पर एक बयान जारी किया. इसमें बताया गया कि फिल्म को बड़े स्तर पर और शानदार तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है. मेकर्स का कहना है कि वे फिल्म की क्वालिटी से समझौता किए बिना दर्शकों को सिनेमाघरों में बेहतरीन अनुभव देना चाहते हैं.