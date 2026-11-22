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27 नवंबर को नहीं आएगी रश्मिका की 'मायसा', मेकर्स ने इस वजह से बदली रिलीज डेट
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'मायसा' की रिलीज डेट टाल दी गई है. मेकर्स ने इसकी वजह भी बताई है.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मायसा' अब 27 नवंबर को रिलीज नहीं होगी. फिल्म की रिलीज टलने की खबरों के बीच मेकर्स ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है और देरी की वजह भी बताई है.
फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिशियल एक्स पर एक बयान जारी किया. इसमें बताया गया कि फिल्म को बड़े स्तर पर और शानदार तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है. मेकर्स का कहना है कि वे फिल्म की क्वालिटी से समझौता किए बिना दर्शकों को सिनेमाघरों में बेहतरीन अनुभव देना चाहते हैं.
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