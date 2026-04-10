हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाRashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट

Rashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट

रश्मिका मंदाना को बर्थडे पर अपने पिता मदन मंदाना से बेहद महंगा गिफ्ट मिला. आइए उन सेलेब्स पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें मंहगे और लग्जरी गिफ्ट मिले हैं. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी के बाद से ही चर्चा में हैं. इस हसीना ने 5 अप्रैल को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान रश्मिका को अपने पिता मदन मंदाना से बेहद महंगा और लग्जरी गिफ्ट मिला. नक्खीरन के मुताबिक, रश्मिका के पिता ने अनाउंस किया कि वह अपनी बेटी को विराजपेट के पास 'सेरेनिटी' नाम का एक खूबसूरत बंगला गिफ्ट कर रहे हैं. आइए उन सेलेब्स पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें मंहगे और लग्जरी गिफ्ट मिले हैं. 

विग्नेश शिवन ने नयनतारा को गिफ्ट की लग्जरी कार
नयनतारा 18 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. पिछले साल एक्ट्रेस के 41वें जन्मदिन पर उनके पति विग्नेश शिवन ने उन्हें एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की. विग्नेश ने नयनतारा को रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्टर दी, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है. विग्नेश और नयनतारा के साथ उनकी नई कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. विग्नेश ने इंस्टाग्राम पर एक प्यार भरे नोट के साथ ये सरप्राइज शेयर और लिखा, 'लव यू ट्रूली, मैडली, डीपली माय अज़हगी… फ्रॉम योर उयिर.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vignesh Shivan (@wikkiofficial)

कमल हासन ने लोकेश कनगराज को दिया ये गिफ्ट
सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'विक्रम' (2022) की अपार सफलता के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज को एक ब्रांड न्यू महंगी लेक्सस ES 300h लग्जरी सेडान कार गिफ्ट की. यह शानदार तोहफा फिल्म की सक्सेस का जश्न मनाने और निर्देशक के शानदार काम की सराहना करने के लिए दिया गया. इस लग्जरी कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है. 

Rashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट

ममूटी ने आसिफ अली को गिफ्ट की रोलेक्स
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ममूटी ने साल 2022 में 'रोर्शाक' की सक्सेस के बाद एक्टर आसिफ अली को एक महंगी रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की. आसिफ ने इस फिल्म में विलेन का रोल प्ले किया था. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सक्सेस पार्टी में ममूटी ने कहा था, 'जब हम शूटिंग के लिए दुबई गए थे तो आसिफ ने ज़िक्र किया था कि कमल हासन ने 'विक्रम' में काम करने के लिए सूर्या को एक रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की थी. उस फिल्म ने करीब 500 करोड़ रुपये कमाए थे, इसलिए वे रोलेक्स खरीद सकते थे. लेकिन जब आसिफ ने मुझसे पूछा कि क्या उसे भी एक रोलेक्स मिल सकती है तो मैंने उसे एक दिला दी.'

Rashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट

एसएस राजामौली का प्रभास के लिए खास तोहफा
प्रभास और एसएस राजामौली ने साथ में सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है. साल 2017 में राजामौली ने अपने 'बाहुबली' के एक्टर प्रभास को एक खास गिफ्ट दिया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर ने प्रभास को फिल्म में इस्तेमाल किया गया कवच गिफ्ट में दिया था. बता दें कि राजामौली ने प्रभास को ये खास तोहफा उनकी सालों की कड़ी मेहनत के लिए दिया था.

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Nayanthara Mammootty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Rashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट
रश्मिका मंदाना से लेकर नयनतारा तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट
साउथ सिनेमा
Dacoit Box Office Day 1 Prediction: 'धुरंधर 2' के आगे बंपर ओपनिंग कर पाएगी डकैत? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे बंपर ओपनिंग कर पाएगी डकैत? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन
साउथ सिनेमा
500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज
500 करोड़ में बनी साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म का 5 मिनट का फुटेज लीक, कंप्लेन दर्ज
साउथ सिनेमा
Dacoit First Review Out: आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget