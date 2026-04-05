शादी के बाद रश्मिका मंदाना का पहला बर्थडे, पति और सास-ससुर के साथ सेलिब्रेशन के लिए हुईं रवाना

साउथ फिल्मों की जानी- मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना 5 अप्रैल को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं. ये रश्मिका का शादी के बाद पहला बर्थडे है, ऐसे में बर्थडे उनके लिएओ और पूरे परिवार के लिए बेहद खास है. एक्ट्रेस ने इस खास दिन को अपने परिवार के साथ मनाने के बारे में सोचा और तुरंत रवाना भी हो गईं. बर्थडे से एक दिन पहले रश्मिको अपने इन-लॉज के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

सास-ससुर के साथ मनाएंगी बर्थडे

रश्मिका मंदाना अपना 30वां बर्थडे पति विजय देवरकोंडा और सास- ससुर के साथ मनाने वाली हैं. क्योंकि बर्थडे के से एक दिन पहले ही रश्मिका हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी सास यानी विजय की मम्मी और ससुर यानी विजय के पापा के साथ स्पॉट हुई हैं. इस दौरान रश्मिका कैजुअल लुक में बहुत सुंदर लग रही थीं. इस दौरान विजय देवरकोंडा भी इनके साथ में थे और उनका भी कैजुअल अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है.

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पैपराजी के साथ काटा केक

रश्मिका ने एक दिव पहेल ही अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ शुरुआत कर दी है. उन्होंने एयरपोर्ट पर पैपराजी के साथ केक काटा और अपने हाथों से उन्हें खिलाया भी. एक्ट्रेस ने इस दौरान ब्राउन कलर का फ्लेयर पैंट पहना था और साथ में एक ब्लैक कलर का टैंक टॉप पहना था. उन्होंने ब्लैक गॉगल्स भी पहने और उनका ये सिंपल लुक बहुत क्लासी लगा. केक काटते वक्त उनकी सास भी इस दौरान मौजूद थीं.

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बता दें कि विजय और रश्मिका की शादी 26 फरवरी को राजस्थान से हुई है. ये शादी वैसे तो इंटिमेट अफेयर थी, लेकिन कम लोगों के बीच ही ये बेहद ग्रैंड नजर आई. दोनों बेहद खूबसूरत नजर आए थे. इस शादी के बाद दोनों ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हैदराबाद में रखा था. जिसमें बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई सपरस्टार्स नजर आए थे. इसके अलावा दोनों ने इस सेलिब्रेशन को फैंस के साथ भी बहुत अच्छे से मनाया था.