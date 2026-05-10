साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा 37 साल के हो गए हैं. उन्होंने 9 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनके फैंस और तमाम सेलेब्स ने विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. एक्टर के घर के बाहर भी फैंस की भीड़ देखने को मिली, जिनसे मिलने के लिए विजय घर के बाहर भी आए. अब इस बीच विजय देवरकोंडा की पत्नि और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने पति को बड़े रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया है.

रश्मिका मंदाना ने लुटाया पति विजय देवरकोंडा पर प्यार

रश्मिका मंदाना ने पति विजय देवरकोंडा का बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके लिए ये दिन बिल्कुल परफेक्ट रहा और उन्होंने दिनभर की झलक भी दिखाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं.

रश्मिका मंदाना ने दिखाईं झलकियां

विजय पर प्यार लुटाते हुए रश्मिका ने लिखा, 'आज मेरे पति का बर्थडे है और मेरा दिन कुछ इस तरह बीता, लेकिन उल्टे क्रम में. हम जश्न मनाने के लिए अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जिम गए और वर्कआउट किया. मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी कार्डियो किया, क्योंकि विज्जू (विजय देवरकोंडा) एक मीटिंग के लिए बाहर गए थे. उससे पहले हम अपने दोस्तों से मिले जो विज्जू को ढेर सारा प्यार देने घर आए थे और मुझे भी उनसे बहुत सारा प्यार मिला. उससे भी पहले मैंने पापा और शिम्मू को गुड मॉर्निंग कहा, जो विजय के जन्मदिन के लिए यहां आए हैं. इस तरह मेरा दिन एकदम परफेक्ट रहा.

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ऐसा बीता रश्मिका मंदाना का दिन

अपनी पोस्ट में रश्मिका ने आगे लिखा, 'मुझे वो दिन बहुत पसंद हैं, जब आपने किसी शूट के लिए तारीख तय की हो, लेकिन किसी वजह से वो शूट कैंसल हो जाए और आपको जश्न मनाने का मौका मिल जाए. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे विज्जू.' बता दें कि रश्मिका मंदाना से शादी के बाद ये विजय देवरकोंडा का पहला जन्मदिन है.

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