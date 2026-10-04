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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'प्यार से बुलाती हूं, नहीं सुनते तो...', विजय देवरकोंडा से इस बात पर हो जाती है रश्मिका की लड़ाई

'प्यार से बुलाती हूं, नहीं सुनते तो...', विजय देवरकोंडा से इस बात पर हो जाती है रश्मिका की लड़ाई

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में शादी के बाद अपनी मैरिड लाइफ पर बात की. एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका ने बताया कि किस बात पर उनकी विजय से लड़ाई हो जाती है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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साउथ के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इसी साल शादी की थी. शादी के बाद दोनों फिल्म 'रणबाली' में एक साथ नजर आने वाले हैं. इसी बीच  एक इंटरव्यू के दौरान दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बात की. 

इसी दौरान रश्मिका ने बताया कि विजय से उनकी किस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है. वहीं विजय ने पत्नी रश्मिका की तारीफ भी की.

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विजय से इस बात पर हो जाती है रश्मिका की लड़ाई
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी मैरिड लाइफ पर बात की. जब रश्मिका मंदाना से पूछा गया कि शादी के बाद पहली बार लड़ाई कब हुई? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'हमारी लड़ाई नहीं होती है. क्योंकि हम हर चीज साथ में एंजॉय करते हैं.'

इसके बाद रश्मिका ने कहा, 'अगर कुछ टाइम में अटेंशन चाहिए और विजय फोन पर कुछ काम कर रहे है तो मैं प्यार से एक दो बार विजु-विजु बुलाती हूं, फिर तीसरी बार गुस्सा आ जाता है. तो फिर वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं.'

विजय देवरकोंडा ने की पत्नी रश्मिका की तारीफ
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका की तारीफ करते हुए कहा वो बहुत समझदार हैं. वो जानती हैं कि मैं अगर कुछ काम में बिजी हूं तो स्पेस देना चाहिए. इसके  बाद रश्मिका ने कहा, 'हम एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.  हमें पता है कि शूटिंग्स, प्रमोशंस और फिल्म रिलीज में क्या स्ट्रेस होता है.' 

बता दें,रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. शादी से पहले दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया. 

प्यार से बुलाती हूं, नहीं सुनते तो...', विजय देवरकोंडा से इस बात पर हो जाती है रश्मिका की लड़ाई

शादी के फिल्म 'रणबाली' में साथ आएंगे नजर 
वहीं, शादी के बाद दोनों जल्द ही बड़े पर्दे पर भी साथ नजर आने वाले हैं. दोनों फिल्म 'रणबाली' में साथ नजर आएंगे. फिल्म में विजय देवरकोंडा रणबाली का रोल प्ले कर रहे हैं, और रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जयम्मा' का किरदार निभा रही हैं.  

 
 
 
 
 
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फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसके अलावा रश्मिका अपनी अपकमिंग फिल्म मायसा को लेकर भी चर्चा में हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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