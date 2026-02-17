रश्मिका मंदाना या विजय देवरकोंडा, दोनों में से कौन हैं ज्यादा अमीर? जानिए कपल की नेटवर्थ

साउथ सिनेमा के स्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना काफी समय से एक दूसरे को डेट के रहे थे. अब फाइनली दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ये कपल 26 फरवरी को शादी रचाने वाला हैं. हाल ही में कपल का वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इन खबरों पर मुहर लग गई है. ऐसे में अब फैंस यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि नेटवर्थ के मामले में आखिर दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी कमाई ज्यादा है. आइए बताते हैं.

विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ

विजय देवरकोंडा ने अपनी दमदार एक्टिंग से साउथ इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में काफी शानदार फिल्म दी हैं और अपने काम के जरिए उन्होंने आज करोड़ों की संपत्ति बनाई हैं. नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय 50 से 70 करोड़ रुपए के मालिक हैं. वो अपनी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ फीस चार्ज करते हैं.

फिल्मों के अलावा विजय के पास ब्रांड एन्डोर्समेंट्स, प्रोडक्शन हाउस और अपने फैशन ब्रांड Rowdy Wear जैसे बिजनेस हैं, जो उनकी कमाई का जरिया हैं. सोशल मीडिया पोस्ट्स और एड एक्टिविटीज़ से भी विजय लाखों कमाते हैं. विजय का हैदराबाद में आलीशान बंगला है. उनका घर काफी क्लासी और लग्जूरियस है. जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी जाती है. उनके पास करोड़ों की गाड़ियां भी हैं, जिसमें BMW 5 Series, Ford Mustang, Range Rover, Volvo XC90 और भी लग्जरी व्हीकल्स शामिल हैं.

रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ

रश्मिका मंदाना साउथ की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उन्होंने ने भी अपने करियर में काफी बेहतरीन फिल्में दी हैं. आज एक्ट्रेस करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका की नेटवर्थ 66-70 करोड़ के बीच में है. रश्मिका फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करती हैं. अपनी हर एक फिल्मों के लिए वो 4-8 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

रश्मिका बेंगलुरू के एक आलीशान घर में रहती हैं जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये बताई जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा उनकी मुंबई, गोवा, कूर्ग और हैदराबाद जैसी जगहों पर भी प्रॉपर्टीज हैं. बात करें रश्मिका के कार कलेक्शन की तो उनके गैराज में कई लग्जरी कारें शामिल हैं, जिसमें Audi Q3, Range Rover Sport, Mercedes-Benz C-Class, Toyota Innova और Hyundai Creta है.

