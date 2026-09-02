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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'विजय और मैंने सबसे ज़्यादा...' हिप इंजरी में घर पर कैसे बीता रश्मिका मंदाना का वक्त? खोला बड़ा राज

'विजय और मैंने सबसे ज़्यादा...' हिप इंजरी में घर पर कैसे बीता रश्मिका मंदाना का वक्त? खोला बड़ा राज

रश्मिका मंदाना हिप्स इंजरी से उबरकर वापस काम पर लौट चुकी हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने इंजरी वाले पीरियड और पति विजय देवरकोंडा संग घर पर बिताए गए वक्त को लेकर बात की.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:13 PM (IST)
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मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को जुलाई में अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैसा' (Mysaa) की शूटिंग के दौरान हिप में चोट लग गई थी. इसके बाद एक्ट्रेस को करीब डेढ़ महीने का वक्त घर पर बिताना पड़ा. हालांकि अब वो काम पर लौट चुकी हैं. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक इंटव्यू में बताया कि उनका घर पर समय किस तरह से बीतता था? साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें चोट कैसे लगी थी और फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने उनसे क्या कहा था?

पति विजय देवरकोंडा संग बिताया क्वालिटी टाइम

रश्मिका मंदाना ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद उन्होंने विजय के साथ सबसे ज्यादा समय अपनी इंजरी के दौरान ही बिताया. उन्होंने कहा, 'हम एक दूसरे से शादी के बाद तीन महीने तक मिल नहीं  पाए. हम बस फ़ोन पर बातें करते थे. ये यूनिवर्स का इशारा था कि अब तुम्हें घर पर साथ रहने का मौका मिलेगा. इस दौरान हमने अपना अब तक का सबसे ज्यादा वक्त एक साथ स्पेंड किया. ये एक्सपीरियंस अजीब लेकिन शानदार रहा. क्योंकि मुझे K-ड्रामा पसंद है और वो सीरियस शो देखते हैं. हालांकि मैंने उन्हें K-ड्रामा का शौकीन बना दिया है.'

विजय और मैंने सबसे ज़्यादा...' हिप इंजरी में घर पर कैसे बीता रश्मिका मंदाना का वक्त? खोला बड़ा राज

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कैसे लगी चोट, डॉक्टर्स ने क्या कहा?

रश्मिका ने अपनी हिप इंजरी पर बताया, 'एक गाना शूट करते वक्त मेरे हिप बोन का टेंडन टूट गया था. हालांकि मैंने शूटिंग नहीं छोड़ी. इसके बाद मैं अगले दिन हॉस्पिटल गई और MRI करवाया. लेकिन, डॉक्टर मुझे देखर हैरान थे कि मैं अकेले अस्पताल आ गई थी. उन्होंने बताया था कि पेन रिसेप्टर्स (दर्द महसूस करने वाले अंग) ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं.'

रश्मिका के पास हैं तीन फिल्में

रश्मिका के पास इन दिनों तीन फिल्में हैं. एक का नाम है 'राणाबाली'. ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी, जिसमें वो विजय देवरकोंडा संग नजर आएंगी. एक्ट्रेस ने बताया कि वो इसकी शूटिंग फिर से शुरू कर रही हैं, क्योंकि उनके हिस्से की दस दिन के शूटिंग बाकी है. एक्ट्रेस इसके अलावा दो और फिल्मों की शूटिंग करेंगी जिनमें एक फिल्म 'मैसा' है. ये फिल्म सिनेमाघरों में नवंबर में रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
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'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया था. इसके बाद कपल ने फरवरी 2026 में शादी रचा ली थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 09:13 PM (IST)
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