रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई के रूमर्स पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रही हैं. दोनों के हाथों में इंगेजमेंट रिंग भी नजर आती हैं. हालांकि इस जोड़ी ने इन रूमर्स पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. हालांकी ‘थामा’ अभिनेत्री ने हाल ही में हिंट दिया है कि ये खबरें सच हैं.

विजय संग सगाई के रूमर्स को रश्मिका ने किया कंफर्म?

दरअसल तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अपनी फिल्म ‘थामा’ के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, सगाई की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर रश्मिका मुस्कुराईं और कहा, "सभी को इसके बारे में पता है."इतना ही नहीं, द गर्लफ्रेंड के ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी, अल्लू अरविंद ने रश्मिका मंदाना को टीज करते हुए मज़ाक में कहा कि विजय देवरकोंडा फिल्म के प्री-रिलीज़ इवेंट में आएंगे. ये बात सुनकर रश्मिका मुस्कुराती हुईं नजर आईं.

क्या रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सगाई कर चुके हैं?

पिछले कुछ सालों में, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा टॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गए हैं. ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन, दोनों जगह फैंस इस जोड़ी को खूब पसंद करते हैं. गीता गोविंदम (2018) और डियर कॉमरेड (2019) में उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें दर्शकों का फेवरेट बना दिया, और तब से उनके रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैल गए.

हाल ही में, खबरों में दावा किया गया कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है, इस खबर से फैंस काफी एक्साइटेड हैं. रश्मिका और विजय की इंगेजमेंट के रूमर्स को हवा तब और मिल गई जह, दोनों के हाथों में मैचिंग रिंग्स भी नजर आईं. अगर अफवाहें सच हैं, तो यह जोड़ा अगले साल फरवरी में एक इंटीमेट शादी की प्लानिंग बना सकता है, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार ही शामिल होंगे.

रश्मिका मंदाना वर्क फ्रंट

रश्मिका मंदाना के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की दिवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना संग रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा रिलीज हुई है. थामा को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म रिलीज के 7 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 95.55 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

