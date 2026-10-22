साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. वो 'एनिमल', 'छावा', 'गुडबाय' और 'मिशन मजनू' जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. हालांकि, हिंदी फिल्मों में अपने एक्सेंट को लेकर उन्हें कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

रश्मिका मंदाना हाल ही में अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. रश्मिका ने बताया कि वह किसी एक फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. वह हर तरह की फिल्मों में काम करना चाहती हैं और अलग-अलग भाषाएं बोलना चाहती हैं.

हिंदी फिल्मों में एक्सेंट को लेकर क्या बोलीं रश्मिका मंदाना?

रश्मिका ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू करने के बाद से ही उन्हें किसी न किसी बात को लेकर आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. कभी उनकी एक्टिंग, कभी परफॉर्मेंस, तो कभी भाषा और बोलने के अंदाज को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया. हालांकि, इन बातों का असर उन्होंने अपने करियर से जुड़े फैसलों पर नहीं पड़ने दिया.

'मुझे शुरू से ही ट्रोल किया जाता है...'

एक्ट्रेस ने कहा, 'जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से किसी न किसी बात को लेकर मेरी आलोचना हुई है या मुझे ट्रोल किया गया है. कभी मेरी परफॉर्मेंस, कभी भाषा, कभी एक्टिंग, कभी एक्सेंट या किसी और चीज को लेकर. इसलिए मैं कभी अपने लिए कोई सीमा तय नहीं करना चाहती थी. मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी. मैं सभी इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी. मैं सिर्फ एक भाषा नहीं बोलना चाहती थी, बल्कि सभी भाषाएं बोलना चाहती थी.'

'एनिमल' और 'द गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्मों का हिस्सा बनकर खुश हैं रश्मिका

रश्मिका ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया था. वह खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखना चाहती थीं. यही वजह है कि उन्होंने 'एनिमल' और 'द गर्लफ्रेंड' जैसी अलग-अलग कहानियों वाली फिल्मों में काम किया.

एक्ट्रेस ने कहा, 'इसलिए मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही हर तरह की फिल्में करना शुरू कर दिया था. आज जब मैं 'एनिमल' और 'द गर्लफ्रेंड' जैसी शानदार फिल्मों का हिस्सा हूं, तो एक एक्ट्रेस के तौर पर मुझे बहुत खुशी मिलती है. क्योंकि मैं इन दोनों तरह के किरदार निभा पा रही हूं. जब आप कहते हैं कि एक तरफ 'द गर्लफ्रेंड' है और दूसरी तरफ 'एनिमल', तो दोनों फिल्में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं दोनों का हिस्सा हूं. मैं हमेशा से ऐसा ही चाहती थी.'

फिल्मों में बिकिनी पहनने से रश्मिका मंदाना को है ऐतराज?

'कॉफी विद करण 9' में रश्मिका ने बिकिनी पहनने और फिल्मों में स्किन एक्सपोज करने को लेकर भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वह स्क्रीन पर ज्यादा स्किन दिखाने वाले कपड़े पहनने में सहज महसूस नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि कुछ किरदारों की मांग के चलते ऐसे कपड़े पहनने पड़ सकते हैं, लेकिन वह अपनी पसंद और सहजता को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाएं तय करती हैं.

'मैं ऐसी इंसान नहीं हूं...'

रश्मिका ने कहा, 'कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें लेकर मैं सहज नहीं हूं. हां, कुछ किरदारों के लिए शायद बिकिनी या इस तरह के कपड़े पहनने पड़ सकते हैं. फिर भी मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बता देती हूं कि मैं अपनी पूरी स्किन दिखाने में सहज नहीं हूं. मैं वैसी इंसान नहीं हूं. लेकिन जब आप कमर्शियल फिल्में करते हैं, तो कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम भी होते हैं, जिन्हें पहनने में आप सहज महसूस नहीं करते. इसलिए मैं अपने लिए कुछ सीमाएं तय करती हूं. अक्सर मेकर्स इससे सहमत होते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूं.'

ये हैं रश्मिका मंदाना की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म 'रणबाली' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो अपने पति और एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ नजर आ रही हैं. फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. रश्मिका की आने वाली फिल्मों में 'मायसा' और 'राका' शामिल हैं.