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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइटर बनीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के लिए पानी में 20 घंटे की शूटिंग

इंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइटर बनीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के लिए पानी में 20 घंटे की शूटिंग

Mysaa Movie Update: रश्मिका मंदाना की पैन इंडिया फिल्म 'मैसा' चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में मेकर्स ने एक बड़ी अपडेट शेयर की, जिसमें रश्मिका ने 2 दिनों तक अंडरवॉटर फाइटिंग सीक्वेंस को शूट किया हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 06:44 PM (IST)
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साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मैसा' की रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ये एक फीमेल-लीड पैन-इंडिया एक्शन फिल्म है, जिसमें रश्मिका सबसे अलग और दमदार किरदार में नजर आने वाली हैं. इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. 

मेकर्स ने किया पोस्ट

हाल ही में फिल्म मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'इंडिया की पहली फीमेल लीड अंडरवॉटर फाइट सीक्वेंस को रश्मिका मंदाना ने किया हैं. उनके लिए कोई भी सर्फेस लिमिट नहीं थी. समंदर के अंदर एक ऐसी जंग होगी, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली. इस तूफानी अंदाज के लिए तैयार हो जाइए.' 

 
 
 
 
 
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वहीं एक और ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'एक्शन सिनेमा का नया चैप्टर. टीम 'मैसा' ने इंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर ली है, जिसमें रश्मिका बेखौफ अंदाज में नजर आएंगी. जल्द टीजर का भी ऐलान होगा और फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में आएगा.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? 13 दिनों की कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

रश्मिका ने दिखाई एक्साइटमेंट 

इसके अलावा रश्मिका ने भी एक फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और लिखा, 'मैं बहुत लंबे समय से गायब थी, लेकिन हम इसपर ही काम कर रहे थे. ये मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम था! हम इसके लिए पागल है, लेकिन ये मुझे बहुत एक्साइटेड कर रही है! चलिए शुरू करते हैं!'

इंडिया की पहली फीमेल-लीड अंडरवॉटर फाइटर बनीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के लिए पानी में 20 घंटे की शूटिंग

फिल्म के बारे में

बता दें कि फिल्म में रश्मिका का अंदाज बहुत अलग और शानदार होने वाला हैं. इस सीन को उन्होंने खुद शूट किया है और इसे पूरा करने के लिए 2 दिनों तक 20 घंटे पानी के अंदर गुजारा. उनकी मेहनत और जुनून ने सभी को हैरान कर दिया था. इतना ही नहीं, अंडरवॉटर टेक्निकल टीम और डीओपी भी उनसे बहुत इंप्रेस हुए. वहीं 'मैसा' की कहानी आदिवासी इलाके की कहानी पर है, जिसमें इमोशनल, एक्शन और थ्रिलर का तड़का लगाया गया है. फिल्म को रविंद्र पुल्ले ने निर्देशित किया है और इसे अनफॉर्मुला फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है. 

ये भी पढ़ें: समंदर किनारे वेकेशन पर करीना कपूर खान का सिजलिंग अवतार, बिकिनी में ढाया कहर

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Published at : 09 Jul 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Mysaa Movie
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