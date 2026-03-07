रश्मिका-विजय की वेडिंग बनी टॉलीवुड की सबसे महंगी शादी? सेलिब्रेशन में खर्च कर डाले इतने करोड़

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है. कपल की प्री-वेडिंग रस्में 24 फरवरी को शुरू हुई थीं. इसके बाद दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर में एक ड्रीमी सेरेमनी में शादी रचाई. शादी की ये भव्य रस्में 4 मार्च को हैदराबाद में दोस्तों और परिवार के लिए रखे गए ग्रैंड रिसेप्शन के साथ खत्म हुईं. शादी की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके ड्रीमी सगाई-संगीत सेटअप, महंगे आउटफिट्स और शादी की खूब चर्चा हो रही है.

विजय-रश्मिका की शादी और उससे जुड़े कई प्री-वेडिंग फंक्शन एक बेहद लग्ज़री 5-स्टार प्रॉपर्टी The Mementoes by ITC Hotels में हुए. इसके बाद कपल ने देशभर में अपने फैंस को फ्री मील और मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा कीं. शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन भी एक शानदार होटल Taj Krishna में किया गया, जहां परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

विजय और रश्मिका ने शादी में खर्च किए करोड़ो?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की शादी और उससे जुड़े सभी फंक्शन्स पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च हुए. वहीं खबरें यह भी हैं कि कपल ने अपनी शादी के OTT राइट्स के लिए मिले 60 करोड़ रुपये के ऑफर को ठुकरा दिया. हालांकि इन खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे टॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक माना जा रहा है.

टॉलीवुड की ग्रैंड वेडिंग

टॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शादियों को शाही अंदाज़ में मनाना कोई नई बात नहीं है. विजय-रश्मिका से पहले भी कई एक्टर्स ने रॉयल वेडिंग की थी. ब्राह्मणी रेड्डी और राजीव रेड्डी ने साल 2016 में दोनों की शादी 5 दिनों तक चली भव्य समारोह में हुई थी. बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित इस शादी में करीब 50,000 गेस्ट शामिल हुए थे और इसकी लागत लगभग 550 करोड़ रुपये बताई जाती है.

इसके बाद आते हैं जूनियर एनटीआर, ने साल 2011 में शादी की थी. इस समारोह में करीब 3,000 वीआईपी गेस्ट शामिल हुए थे और उस समय इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई गई थी. अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की शादी भी काफी शानदार हुई थी. हैदराबाद के हाइटेक्स ग्राउंड्स में हुए इस समारोह पर कथित तौर पर 90–100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. राम चरण और उपासना कामिनेनी ने साल 2012 में शादी की थी. हालांकि इसकी सटीक लागत सामने नहीं आई है.