रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
Rashmika-Vijay Wedding: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को शादी की डेट सामने आ चुकी है. दोनों इस महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उनका वेडिंग का कार्ड वायरल हो गया है
फाइनली इंतजार खत्म हुआ. साउथ सिनेमा के स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. काफी वक्त से दोनों की शादी की चर्चा हो रही है. इन्हीं खबरों के बीच अब फाइनली विजय और रश्मिका शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और दोनों की शादी का कार्ड भी सामने आ गया है.
इस दिन शादी रचाएंगे रश्मिका और विजय
कुछ टाइम से खबरें सामने आ रही थीं कि कपल 2 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाला है, लेकिन अब फाइनली दोनों की शादी की डेट रिवील हो गई है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों 26 फरवरी को शादी रचाएंगे. विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का कार्ड वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि विजय देवकोंडा और रश्मिका की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो 4 मार्च को हैदराबाद के एक ग्रैंड होटल में रिसेप्शन किया जाएगा.
रिपोर्ट्स की मानें तो विजय और रश्मिका की शादी में कुछ करीबी लोग ही शामिल होंगे. हालांकि, अभी तक कपल की तरफ से किसी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है. रश्मिका और विजय की शादी का डेट सामने आने के बाद से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. बता दें, शादी की इन खबरों के बीच विजय और रश्मिका को हाल ही में मुंबई एयपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. जहां दोनों अलग-अलग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बाद में एक ही कार में रवाना होते नजर आए.
रश्मिका और विजय ने गुपचुप की थी सगाई
रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा ने पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली थी. हालांकि, उन्होंने सगाई की खबर अनाउंस नहीं की, लेकिन बाद में जिन अलग-अलग इवेंट्स में वे शामिल हुए, उनमें दोनों ने इससे इनकार भी नहीं किया. इसके बाद से ही दोंनों को लेकर चर्चाए बढ़ती गई.
