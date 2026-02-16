रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड

फाइनली इंतजार खत्म हुआ. साउथ सिनेमा के स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. काफी वक्त से दोनों की शादी की चर्चा हो रही है. इन्हीं खबरों के बीच अब फाइनली विजय और रश्मिका शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और दोनों की शादी का कार्ड भी सामने आ गया है.

इस दिन शादी रचाएंगे रश्मिका और विजय

कुछ टाइम से खबरें सामने आ रही थीं कि कपल 2 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाला है, लेकिन अब फाइनली दोनों की शादी की डेट रिवील हो गई है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों 26 फरवरी को शादी रचाएंगे. विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का कार्ड वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि विजय देवकोंडा और रश्मिका की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो 4 मार्च को हैदराबाद के एक ग्रैंड होटल में रिसेप्शन किया जाएगा.



