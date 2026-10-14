रश्मिका मंदाना ने 400 परिवारों के राशन का उठाया जिम्मा, जरूरतमंदों की जिंदगी संवारने की पहल

साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' के साथ-साथ एक बार फिर अपने नेक काम की वजह से सुर्खियों में हैं. बड़े पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली रश्मिका ने अब अपनी दरियादिली से लोगों का दिल जीत लिया है. एक्ट्रेस ने एक बेहद सराहनीय पहल करते हुए 400 परिवारों को गोद लिया है.

इस पहल के तहत वो अगले एक साल तक हर बार तीन महीने के लिए इन परिवारों के राशन और किराने के खर्च में मदद करेंगी, ताकि वे अपने पैसे बचाकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें.

रश्मिका मंदाना ने 400 परिवारों के राशन का उठाया जिम्मा

रश्मिका का ये कदम जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ी पहल है. खास बात ये है कि एक्ट्रेस ने इस नेक काम को ‘रश्मिका देवरकोंडा' के नाम से आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'रणबाली' में निभाए किरदार जयम्मा का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो उन्हें निभाने वाले कलाकारों की जिंदगी और सोच पर भी गहरा असर डालते हैं. रश्मिका का मानना है कि उनका ये कदम उसी सोच और भावना का हिस्सा है. वो चाहती हैं कि उनके इस प्रयास से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं.

रश्मिका को नेक कामों को निजी रखना है पसंद

रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अब तक अपने इन नेक कामों को निजी रखना ही पसंद किया था. लेकिन अब वो इनके बारे में इसलिए बता रही हैं, ताकि उनके फैंस और दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद कर सकें.

पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आप जो किरदार निभाते हैं, उनमें से कुछ का असर आप पर भी पड़ता है. आपमें से कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या जयम्मा और मुझमें कोई समानता है? मेरा जवाब है, हां! और यह उनमें से एक है. यह हमेशा से मेरा हिस्सा रहा है और जयम्मा का भी. मैं आपके प्यार के बदले हमेशा ऐसे काम करती रहूंगी. लेकिन पहले मैं इन चीजों को सबसे छिपाकर रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे, मेरी टीम और हममें से कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, तो इतना ही काफी है.'

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उन्होंने लिथा, 'लेकिन अब मैं इसके बारे में खुलकर बात कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इससे आप सभी को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. आज मैंने 400 परिवारों को गोद लिया है. मैं एक बार में 400 परिवारों की तीन महीने तक मदद करना चाहती हूं और अगले एक साल तक इस सिलसिले को जारी रखना चाहती हूं. मेरी उम्मीद है कि इन परिवारों के किराने और राशन पर होने वाला खर्च बच सकेगा और वे उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बचत करने और अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने में कर पाएंगे.'

रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म