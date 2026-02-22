रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां इन दिनों जोरों-शोरों से हो रही है. ऐसे में फैंस शादी से जुड़ी हर डिटेल जानने के लिए उत्सुक हैं. अब एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. शादी को लेकर धीरे-धीरे कई सारे अपडेट्स सामने आ चुके हैं. इसी बीच एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है. मालूम हो रश्मिका और विजय उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं.

लेकिन, इस ग्रैंड वेडिंग में जो बैंड बुलाया गया है वो दिल्ली से है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक पॉपुलर बैंड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. इससे पहले दिल्ली का ये बैंड कई सेलेब्स की शादी में चार चांद लगा चुका है. ऐसे में रश्मिका और विजय की शादी के लिए भी बैंड की तैयारियों जोरों पर है.

आईटीसी मोमेंटोज में होगी शादी

रिपोर्ट के अनुसार रश्मिका और विजय की शादी में उनके करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. कहा जा रहा है कि इस ग्रैंड वेडिंग में 230 के करीब मेहमान शिरकत करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार इनकी शादी आईटीसी मोमेंटोज में होगी. इस वेडिंग वेन्यू में 117 रूम है और शादी के फंक्शन तीन दिन चलने वाले हैं.


रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल

सभी मेहमान 24 फरवरी को चक इन करेंगे. 26 को शादी होगी और 27 को चेकआउट होगा. रिपोर्ट के अनुसार बेशक रश्मिका और विजय उदयपुर में शादी करना चाहते थे. लेकिन, वो एक ऐसा वेन्यू चाहते थे जो शहर के बाहर प्रकृति के बीच बना हुआ हो. अपनी शादी के लिए कपल ने एक बड़े वेडिंग प्लानर को चुना है.

उन्होंने दिल्ली और मुंबई से नहीं बल्कि अपनी शादी के लिए वेडिंग प्लानर को हैदराबाद से हायर किया है. उन्हें ही शादी की रस्मों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है. रिपोर्ट के अनुसार ये वेडिंग प्लानर कंपनी इससे पहले देश की एक बड़ी टेनिस प्लेयर की शादी को भी प्लान कर चुकी है. बता दें रश्मिका और विजय ने अपनी शादी में प्राइवेसी का भी खास ध्यान रखा है. जिसके लिए इस कपल ने नो फोन पॉलिसी अपनाई है.

ये भी पढ़ें:-'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ

Published at : 22 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Vijay Devrakonda RASHMIKA MANDANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल
रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल
साउथ सिनेमा
70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में छाया अमिताभ बच्चन-अल्लू अर्जुन का जलवा, मलयालम फिल्मों ने भी मारी बाजी
70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में छाया अमिताभ बच्चन-अल्लू अर्जुन का जलवा, मलयालम फिल्मों ने भी मारी बाजी
साउथ सिनेमा
स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल
स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget