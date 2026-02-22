रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. शादी को लेकर धीरे-धीरे कई सारे अपडेट्स सामने आ चुके हैं. इसी बीच एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है. मालूम हो रश्मिका और विजय उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं.

लेकिन, इस ग्रैंड वेडिंग में जो बैंड बुलाया गया है वो दिल्ली से है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक पॉपुलर बैंड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. इससे पहले दिल्ली का ये बैंड कई सेलेब्स की शादी में चार चांद लगा चुका है. ऐसे में रश्मिका और विजय की शादी के लिए भी बैंड की तैयारियों जोरों पर है.

आईटीसी मोमेंटोज में होगी शादी

रिपोर्ट के अनुसार रश्मिका और विजय की शादी में उनके करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. कहा जा रहा है कि इस ग्रैंड वेडिंग में 230 के करीब मेहमान शिरकत करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार इनकी शादी आईटीसी मोमेंटोज में होगी. इस वेडिंग वेन्यू में 117 रूम है और शादी के फंक्शन तीन दिन चलने वाले हैं.





सभी मेहमान 24 फरवरी को चक इन करेंगे. 26 को शादी होगी और 27 को चेकआउट होगा. रिपोर्ट के अनुसार बेशक रश्मिका और विजय उदयपुर में शादी करना चाहते थे. लेकिन, वो एक ऐसा वेन्यू चाहते थे जो शहर के बाहर प्रकृति के बीच बना हुआ हो. अपनी शादी के लिए कपल ने एक बड़े वेडिंग प्लानर को चुना है.

उन्होंने दिल्ली और मुंबई से नहीं बल्कि अपनी शादी के लिए वेडिंग प्लानर को हैदराबाद से हायर किया है. उन्हें ही शादी की रस्मों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है. रिपोर्ट के अनुसार ये वेडिंग प्लानर कंपनी इससे पहले देश की एक बड़ी टेनिस प्लेयर की शादी को भी प्लान कर चुकी है. बता दें रश्मिका और विजय ने अपनी शादी में प्राइवेसी का भी खास ध्यान रखा है. जिसके लिए इस कपल ने नो फोन पॉलिसी अपनाई है.

