रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं. फैंस शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कहां है.

शादी में कौन-कौन आएगा और इनके आउटफिट कौन डिजाइन करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये शादी 26 फरवरी को होने वाली है. इसी बीच इस शादी को लेकर एक अपडेट सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपल को शादी से पहले 60 करोड़ का ऑफर मिला है. आखिर चल क्या रहा है, इस आर्टिकल में बताते हैं..

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर बेशक लंबे समय से खबरें आ रही हैं. लेकिन, अभी तक कपल ने अपनी शादी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.लेकिन, अब एक खबर आ रही है कि नेटफ्लिक्स ने इस कपल को एक बड़ा ऑफर दिया है, इससे शादी की खबर पर भी मुहर लग गई है.

60 करोड़ में बिकेगा स्ट्रीमिंग राइट्स

रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स ने कपल को 60 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है, एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए. ताकि, फैंस को मौका मिले उनकी शादी देखने का, जो कि लग्जरी डेस्टिनेशन पर हो रही है. लेकिन, कपल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार अतीत की कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से रश्मिका और विजय अपनी शादी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.





मालूम हो इस मामले पर रश्मिका और विजय ने कुछ भी नहीं कहा है. हाल, ही में रश्मिका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. उस दौरान उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो वो शरमा गईं. इस कपल के अफेयर की बात करें तो दोनों के रिलेशिनशिप की खबरें 2018 से ही आ रही हैं. इनके रिलेशनशिप को लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कपल ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा.

