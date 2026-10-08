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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा3 मिनट 56 सेकंड के 'रणबाली' ट्रेलर में विजय का दमदार अवतार, रश्मिका संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

3 मिनट 56 सेकंड के 'रणबाली' ट्रेलर में विजय का दमदार अवतार, रश्मिका संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म रणबाली का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में विजय का दमदार अवतार देखने को मिला. वहीं रश्मिका संग उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 09:25 PM (IST)
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साउथ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार फिल्म रणबाली में एक साथ  पर्दे पर नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इसी बीच मेकर्स नें  'रणबाली' का 3 मिनट 56 सेकंड लंबा ट्रेलर रिलीज कर दिया है.

ट्रेलर में विजय दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं रश्मिका के साथ उनकी केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है. फिल्म की कहानी साउथ इंडिया में अंग्रेजों की बनाई गई भुखमरी के इर्द-गिर्द घूमती है.

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'रणबाली' का ट्रेलर रिलीज
'रणबाली' का ट्रेलर सिंगनमाला हिल के रणबाली की कहानी बताने वाले एक लोक प्रदर्शन से शुरू होता है. लोककथा के मुताबिक, कई साल पहले एक महिला ने गुफा में रणबाली को जन्म दिया था. इसके बाद भविष्यवाणी की जाती है कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है.

ट्रेलर में आगे गांववालों को अंग्रेजों के लिए मजदूरी करते हुए दिखाया जाता है. हालांकि, मजदूरी देने के बजाय अंग्रेज गांववालों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनका शोषण करते हैं. इसके बाद रणबाली अंग्रेजों के गांव में होने और उनके अधिकार पर सवाल उठाता है. वहीं, ट्रेलर में आगे विजय और रश्मिका मंदाना के करिदार की शादी दिखाई गई.

विजय देवरकोंडा का दमदार अवतार
ट्रेलर के आखिर में विजय देवरकोंडा के किरदार की एक दमदार झलक देखने को मिलती है. ट्रेलर रिलीज करते हुए मेकर्स ने लिखा कि पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां लोककथाओं में आज भी जिंदा हैं. अब इन्हें दुनिया भर के बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की जा रही है. 'रणबाली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

कब रिलीज होगी 'रणबाली'?
फिल्म में विजय देवरकोंडा लीड रोल यानी रणबाली के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा का रोल निभा रही हैं. वहीं,  हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में विलेन सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई देंगे. 

'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. फिल्म को मैथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है. ये फिल्म 16 अक्टूबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला रजनीकांत की 'जेलर 2' से होगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Oct 2026 09:25 PM (IST)
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