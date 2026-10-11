करोड़ों में बिके 'रणबाली' के ओवरसीज राइट्स? विजय देवरकोंडा की फिल्म को लेकर आया अपडेट

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल प्ले करेंगी. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

फिल्म को दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच 'रणबाली' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

30 लाख डॉलर में बिके 'रणबाली' के ओवरसीज राइट्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के ओवरसीज राइट्स लगभग 3 मिलियन डॉलर में बेचे गए हैं, जो विजय देवरकोंडा की किसी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील है. 3 मिलियन डॉलर इंडियन रुपये में करीब 29.01 करोड़ के बराबर हुआ. वहीं, अगर यह सच है, तो फिल्म को सेफ जोन में आने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा. वहीं, फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट जल्द आयोजित किया जाएगा.

'रणबाली' की कास्ट

राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय देवरकोंदडा रणबाली के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा का रोल निभा रही हैं. शादी के बाद विजय और रश्मिका इस फिल्म के जरिए पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे. वहीं, हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में विलेन सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई देंगे.

हाल ही में मेकर्स ने रणबाली का ट्रेलर भी रिलीज किया, जिसमें विजय का दमदार अवतार देखने को मिला.

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

कब रिलीज होगी 'रणबाली?'

'रणबाली' को मैथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है. ये फिल्म 16 अक्टूबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉक्स ऑफिस पर होगा क्लैश

बॉक्स ऑफिस पर विजय की 'रणबाली' का मुकाबला रजनीकांत की 'जेलर 2', यामी गौतम की 'नई नवेली', राजकुमार राव की प्रहार और विद्युत जामवाल की स्ट्रीट फाइटर से होगा.