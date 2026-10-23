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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी 'रणबाली' की रफ्तार, विजय-रश्मिका की फिल्म ने 7वें दिन कमाए इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी 'रणबाली' की रफ्तार, विजय-रश्मिका की फिल्म ने 7वें दिन कमाए इतने करोड़

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' की कमाई में सातवें दिन गिरावट देखने को मिली है. फिल्म ने अब तक भारत में 45 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 23 Oct 2026 09:39 AM (IST)
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साउथ के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए सात दिन हो चुके हैं. 16 अक्टूबर को रिलीज हुई इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है.

फिल्म ने पहले हफ्ते में भारत में 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि, गुरुवार यानी सातवें दिन इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली. आइए जानते हैं कि 'रणबाली' ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए.

'रणबाली' ने सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रणबाली' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को भारत में 3.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ये कमाई 2,112 शोज से हुई. 
  • इसके साथ ही फिल्म का भारत में सात दिनों का नेट कलेक्शन 45.20 करोड़ रुपये हो गया है.
  • गुरुवार को फिल्म के शोज में कुल ऑक्यूपेंसी 31% रही.

'रणबाली' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • बता दें कि 'रणबाली' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 7.30 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 7.50 करोड़ रुपये कमाए.
  • चौथे दिन इसकी कमाई घटकर 5.40 करोड़ रुपये रह गई. 
  • हालांकि, पांचवें दिन दशहरे की छुट्टी का फिल्म को फायदा मिला और इसने 7.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं, छठे दिन फिल्म ने 5.50 करोड़ रुपये कमाए. अब वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होती है या नहीं, ये देखना होगा.

'रणबाली' के बारे में जानिए

'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. इसे माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि टी-सीरीज फिल्म्स ने इसे पेश किया है. फिल्म में विजय देवरकोंडा रणबाली के किरदार में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार साथ में किसी फिल्म में नजर आए हैं. वहीं, अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई दिए हैं.

 
 
 
 
 
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क्या है 'रणबाली' की कहानी?

फिल्म की कहानी 19वीं सदी के दक्षिण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े अकाल और उससे हुई मौतों को दिखाया गया है. कहानी रणबाली के संघर्ष पर केंद्रित है, जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Ranabaali
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