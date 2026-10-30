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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप 'रणबाली', फिर भी तोड़ा रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की नंबर 1 फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप 'रणबाली', फिर भी तोड़ा रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की नंबर 1 फिल्म

Ranabaali Box Office Collection: 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ ही इसने विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म 'रणबाली' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. जबकि इसे दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला फिर भी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ होने के बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई. 

'रणबाली' बॉक्स ऑफिस पर भले ही हिट नहीं हो पाई लेकिन फिर भी इसने विजय देवरकोंडा के करियर का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इसने विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर नंबर 1 फिल्म 'किंगडम' को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ ही ये 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है. चलिए बताते हैं कलेक्शन...

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'रणबाली' का 14 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये अब 50 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में पार कर चुकी है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने अपने दूसरे थर्सडे 1 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके बाद इसका 14 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.35 करोड़ हो चुका है. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 66.49 करोड़ हो गया है.

यह भी पढ़ें: 'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'

इसके साथ ही 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर ओवरसीज में 12.2 करोड़ और वर्ल्डवाइड  78.69 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म के बजट के लिहाज से ये बहुत ज्यादा और सक्सेसफुल कमाई नहीं है लेकिन ये विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जरूर बन गई है. 

'रणबाली' ने तोड़ा 'किंगडम' का रिकॉर्ड

कोईमोई के अनुसार, विजय की फिल्म 'रणबाली' ने 'किंगडम' का लाइफटाइम नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये पोस्ट कोविड विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. देखिए विजय की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में पोस्ट कोविड...

1. रणबाली- 57.3 करोड़
2. किंगडम- 51.96 करोड़
3. कुशी- 48.26 करोड़
4. लाइगर- 41.17 करोड़
5. द फैमिली स्टार- 22.01 करोड़

'रणबाली' के बारे में

बहरहाल, अगर विजय और रश्मिका की फिल्म 'रणबाली' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म के जरिए कपल शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आया है. इसमें दोनों की केमिस्ट्री ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है. इसे सिनेमाघरों में 16 अक्तूबर को रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन राहुल सांकृत्यान ने किया है और फिल्म का बजट 120-150 करोड़ है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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