साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस राम्या कृष्णन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब 'बाहुबली' की राजमाता शिवगामी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. इस बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और कलाकारों के शोषण को लेकर खुलकर बात की है.

राम्या ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और कलाकारों का गलत फायदा उठाने जैसी घटनाएं होती हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने ये भी कहा कि शोषण के मामले में जेंडर की कोई सीमा नहीं है.

कास्टिंग काउच पर क्या बोलीं राम्या कृष्णन?

राम्या कृष्णन हाल ही में 'रॉ टॉक्स विद वीके' पॉडकास्ट में पहुंचीं. इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में वाकई कास्टिंग काउच होता है? इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'एपस्टीन फाइल्स को देखिए. ये अमेरिका जैसी जगह पर भी हुआ, जहां महिलाएं काफी आगे हैं. इसके बावजूद उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा. इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यहां ऐसा नहीं होता. ये होता है, पहले भी होता था और आगे भी होगा. लेकिन ये किस तरह हुआ, क्या आपके पास हां या ना कहने का विकल्प था, समय के साथ ये चीजें बदलती रहेंगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'यही इसकी सच्चाई है. चाहे जबरदस्ती हो, अपनी मर्जी से हो या फिर सामान्य तरीके से, ये होता रहेगा और हो रहा है. इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. हमारा पेशा ग्लैमर से जुड़ा है, इसलिए लोग इस बारे में बात करते हैं. लेकिन बाहर कितनी महिलाएं ऐसी चीजों का सामना करती हैं? ये हर जगह होता है और इसमें जेंडर का कोई फर्क नहीं है.'

गौरतलब है कि राम्या के पति और फिल्ममेकर कृष्णा वामसी की साल 2002 में आई फिल्म 'खडगम' में कास्टिंग काउच के मुद्दे को दिखाया गया था. फिल्म में संगीता ने सीतामहालक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसे लगता है कि उसके पास शोषण के सामने झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

पहले फिल्मों के सेट पर नहीं होती थी बुनियादी सुविधाएं

पॉडकास्ट में राम्या ने फिल्मों के सेट पर पहले मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक कलाकारों के लिए प्राइवेसी, कपड़े बदलने की जगह और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती थीं. एक्ट्रेस ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें एंबेसडर कार में बैठकर बोतल में पेशाब करना पड़ता था, क्योंकि उस समय सेट पर न तो वैनिटी वैन होती थी और न ही वॉशरूम.

उन्होंने ये भी बताया कि कई बार समय बचाने के लिए वो अलग-अलग शूटिंग के बीच कार में ही अपना मेकअप कर लिया करती थीं. उस समय उनके पास मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद नहीं होते थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या आज के कलाकारों को पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज के कलाकार खुशकिस्मत हैं. उन्होंने अपने पुराने दिनों की तुलना करते हुए कहा कि आज के कलाकारों को उन मुश्किलों का एक चौथाई हिस्सा भी नहीं झेलना पड़ता, जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था.

'जेलर 2' में नजर आई थीं राम्या

वर्क फ्रंट की बात करें तो राम्या कृष्णन पिछली बार रजनीकांत के साथ फिल्म 'जेलर 2' में नजर आई थीं. इसके अलावा उनके पास 'राका', 'श्री श्री', 'पॉकेट नॉवेल' और 'तेरा यार हूं मैं' जैसी फिल्में हैं. फैंस उनकी अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में वो 'बिग बॉस तमिल 10' में गेस्ट होस्ट के तौर पर भी नजर आई थीं.