रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' पैन इंडिया रिलीज हुई थी. न सिर्फ हिंदी में बल्कि साउथ में अन्य चार भाषओं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रामायण जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रामायण 250 करोड़ रुपये कमाने के करीब पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं कि चारों भाषाओं में अब तक रामायण ने कितनी कमाई कर ली है और सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां से हो रहा है?

कन्नड़ में 100 करोड़ के करीब 'रामायण'

साउथ में रामायण की सबसे ज्यादा कमाई कन्नड़ भाषा से हो रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह रामायण में कन्नड़ स्टार यश की मौजूदगी हो सकती है. उन्होंने इसमें रावण की भूनिका निभाई है. कन्नड़ वर्जन भारत में अब तक टोटल 83.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुका है.

तेलुगु में कमाई 60 करोड़ के पार

साउथ में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई रामायण की तेलुगु वर्जन से हो रही है. तेलुगु में रामायण की अब तक टोटल नेट कमाई 60.72 करोड़ रुपये हो चुकी है. तेलुगु में फिल्म ने पहले हफ्ते 43.50 करोड़, दूसरे हफ्ते 14.06 करोड़ और तीसरे हफ्ते 3.16 करोड़ रुपये कमाए.

तमिल वर्जन 50 करोड़ के करीब पहुंचा

तमिल वर्जन से भी रामायण की कमाई शानदार हो रही है. तमिल भाषा में रामायण ने पहले हफ्ते 20.83 करोड़, दूसरे हफ्ते 18.32 करोड़ और तीसरे वीक 7.57 करोड़ रुपये का कारोबार किया. तमिल वर्जन में अब तक टोटल 46.72 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया है.

मलयालम में भी 50 करोड़ी बनने जा रही 'रामायण'

मलयालम और तमिल में रामायण की कमाई लगभग बराबर ही है. रामायण ने मलयालम भाषा में अब तक 46.79 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. मलयालम में भी फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. पहले हफ्ते मलयालम वर्जन का कलेक्शन 16.54 करोड़ रुपये हुआ था. 19.24 करोड़ रुपये और तीसरे वीक की कमाई 11.01 करोड़ रुपये रही.

दुनियाभर में 1800 करोड़ के करीब 'रामायण'

5 नवंबर को रिलीज हुई 'रामायण' का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है और प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 1000.05 करोड़ रुपये हो चुका है. वहीं दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन 1790.10 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इसी के साथ रामायण भारत की तीसरी सबसे कमाऊ मूवी भी बन चुकी है.