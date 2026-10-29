बॉलीवुड की इस साल की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है. 100 से ज्यादा देशों में 50 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हने जा रही ये महा बजट फिल्म रिलीज से पहले काफी सुर्खियों में है. रामायण ने जहां बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में हैं तो वहीं कन्नड़ स्टार यश ने रावण का किरदार निभाया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग में धूम मची है और अनुमान है कि ये बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी. अगर ऐसा होता है तो यश को भी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिल जाएगी और उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 'केजीएफ 2' का रिकॉर्ड भी धराशायी हो जाएगा.

'रामायण' कर सकती है 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग

बता दें कि रामायण एक बिग बजट फिल्म है. दो पार्ट में बन रही मूवी का टोटल कलेक्शन 4 हजार करोड़ रुपये है. ऐसे में फिल्म को ताबड़तोड़ तो कमाई करनी ही पड़ेगी, तभी ये फिल्म सफल हो पाएगी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रामायण 70 करोड़ रुपये तक की ओपनिंग ले सकती है. जबकि वर्ल्डवाइड इसके कलेक्शन का अनुमान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

'रामायण' बनेगी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म?

रामायण में कई बड़े सितारें हैं और दुनियाभर में इसे भव्यता के साथ रिलीज किया जा रहा है. फिल्म को दिवाली रिलीज का बंपर फायदा मिल सकता है और भगवान राम की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक एक बार फिर से उमड़ सकते हैं.

ऐसे में अगर रामायण 1000 करोड़ रुपये का भी कलेक्शन करती है तो ये यश के करियर की दूसरी एक हजार करोड़ी फिल्म बन जाएगी. वहीं यश की सबसे कमाऊ फिल्म बनने के लिए रामायण को केजीएफ 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े 1,215 करोड़ रुपये को पार करना होगा. रामायण को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे ये आंकड़ा फिल्म पार करती हुई नजर आ सकती है.

'टॉक्सिक' और 'केजीएफ 1' के रिकॉर्ड भी टूटेंगे

साल 2018 में आई 'केजीएफ 1' ने 238 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन और 'केजीएफ 2' ने 1,215 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. जबकि यश की हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' की टोटल कमाई 342.26 करोड़ रुपये हुई. रामायण आसानी से केजीएफ 1 और टॉक्सिक के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर देगी.