राम चरण-उपासना ने रिवील किया बेटी क्लिन कारा का चेहरा, शेयर की क्यूट तस्वीर, फिदा हुए फैंस

साउथ के सुपरस्टार राम चरण बीते कुछ समय से अपनी फिल्म 'पेद्दी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उन्होंने और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ने फैंस को एक सरप्राइज दिया है. हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी क्लिनकारा के बर्थडे पर उसकी पहली तस्वीर शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस क्लिनकारा को बधाई दे रहे हैं और खूब प्यार बरसा रहे हैं.

राम चरण ने दिखाई बेटी की तस्वीर

हाल ही में राम चरण और उपासना ने एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों अपनी बेटी को गोद में लिए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनकी बेटी की प्यारी मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया. इस खास मौके पर राम चरण ने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना है, वहीं उपासना भी हल्के रंग के शर्ट में दिखीं. हालांकि क्लिनकारा एक बहुत ही सुंदर ब्लू और ग्रीन कलर के फ्रॉक में नजर आईं, जिसमें वो बहुत क्यूट और प्यारी लग रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर उपासना ने लिखा, 'हमारी प्यारी बेटी को हैप्पी बर्थडे.'

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इसके अलावा एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी कमेंट कर क्लिनकारा को बर्थडे की बधाई दी और लिखा, 'बहुत प्यारी तस्वीर है! नन्हीं परी को जन्मदिन की शुभकामनाएं! बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद.'

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3 साल बाद रिवील किया बेटी का चेहरा

बता दें कि क्लिनकारा का जन्म 2023 में हुआ था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखा. अब 3 साल पूरे होने पर उन्होंने दुनिया को बेटी का चेहरा दिखा दिया है, जो फैंस के लिए बहुत खास हैं.

उपासना और राम चरण का रिश्ता

वहीं बात करें राम चरण और उपासना के रिश्ते की, तो दोनों एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं. उनकी कहानी दोस्ती से शुरू हुई थी, जिसके बाद ये प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 2011 में सगाई कर ली. इसके बाद 2012 में दोनों ने पूरे रीति-रिवाज से शादी की और खुशहाल जिंदगी जी. वहीं शादी के 11 साल बाद 2023 में उनकी पहली बेटी क्लिनकारा का जन्म हुआ. इसके अलावा इसी साल जनवरी में दोनों ने अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया.

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