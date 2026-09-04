'सपना पूरा हुआ', राम चरण-उपासना ने बच्चों संग यूं मनाई जन्माष्टमी
राम चरण और उपासना कोनिडेला की जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की फोटो सामने आई है, जिसमें कपल बच्चों के साथ पूजा करता नजर आ रहा है और कहा कि उनका सपना पूरा हो गया है.
राम चरण और उपासना कोनिडेला के लिए इस साल 2026 की जन्माष्टमी काफी स्पेशल है. कपल अपने जुड़वां बच्चों के साथ पहली जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहा है. ऐसे में खास मौके पर उनकी सोशल मीडिया पर फोटो भी सामने आई है, जिसमें उन्हें जुड़वां बच्चों और बेटी के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. इस तस्वीर को उन्होंने खुद शेयर किया है.
उपासना कोनिडेला ने शेयर की पोस्ट
उपासना कोनिडेला ने जन्माष्टमी के मौके पर पति राम चरण और बच्चों के साथ फोटो शेयर की है. इसमें वो अपने पूजा घर में नजर आ रहे हैं. राम और उपासना जुड़वां बच्चों और बेटी क्लिन के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं. उपासना ने फोटो को शेयर करने के साथ ही स्पेशल कैप्शन भी लिखा है, 'सपना पूरा हुआ. सच में बहुत सौभाग्यशाली हूं. ओम नमो भगवत वासुदेवाय.'
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राम चरण की फैमिली के साथ फोटो सामने आने के बाद लोग काफी एक्साइटेड दिखे. इस दौरान उन्होंने बच्चों का चेहरा तो नहीं दिखाया लेकिन इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फैंस ने कपल को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी.
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इसी साल उपासना ने दिया था जुड़वां बच्चों को जन्म
राम चरण और उपासना साल 2026 की शुरुआत में जुड़वां बच्चों के माता-पिता बने थे. 31 जनवरी, 2026 को उपासना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. उनकी बड़ी बेटी का नाम क्लिन कारा कोनिडेला है. वहीं, उनका जुड़वां बच्चा एक बेटा (शिवराम) और एक बेटी (अनवीरा देवी) है. जुड़वां बच्चों के जन्म के बाद कोनिडेला फैमिली की ओर से फरवरी, 2026 में उनका नामकरण समारोह रखा गया था.
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राम चरण का प्रोफेशनल फ्रंट
बहरहाल, अगर राम चरण के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'पेद्दी' में देखा गया था. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसने हिंदी समेत साउथ भाषाओं में जबरदस्त कमाई की थी. बुची बाबू सना ने इसका निर्देशन किया था और इसमें जान्हवी कपूर जैसे कलाकार लीड रोल में थे. इसने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था.