साउथ सुपरस्टार राम चरण 27 मार्च को अपना जन्मदिन मनाने वाले है. हालांकि, इससे पहले ही शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई है. इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से इस हालात को संभाला, उसने सभी का दिल जीत लिया. उनके जन्मदिन से पहले सामने आई उनकी झलक ने फैंस को थोड़ा चिंता में जरूर डाल दिया, लेकिन साथ ही उनकी हिम्मत की भी खूब तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं, जहां वह आंख के ऊपर पट्टी लगने के बावजूद मुस्कुराते नजर आए.

शूटिंग के दौरान घायल हुए रामचरण

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग कर रहे थे, तभी एक एक्शन सीन के समय उन्हें चोट लग गई. चोट इतनी थी कि उन्हें छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ा और आंख के पास टांके भी लगे. इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग से ब्रेक नहीं लिया और दोबारा सेट पर लौट आए. हाल ही में वह फैंस से भी मिले, जहां उनके माथे के ऊपर पट्टी दिखाई दे रही थी. काले कपड़ों और अयप्पा माला में वह अपने खास अंदाज में नजर आए. फैंस उन्हें देखकर खुश हुए और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके साथ वीडियो बनाया.

Ram Charan met concerned fans to went to the Peddi sets to meet the actor after his injury and to wish him a happy birthday in advance pic.twitter.com/4oKnkWnETg — HT Entertainment (@htshowbiz) March 26, 2026

एक फैन ने शेयर किया वीडियो

सही समय पर हुआ इलाज

बता दें, 'पेड्डी' फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसमें रामचरण के साथ जान्हवी कपूर लीड रोल में है. शुरुआत में रामचरण की चोट को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई थी. कुछ लोगों को लगा कि ये मामला गंभीर है, लेकिन बाद में उनकी टीम ने साफ किया कि यह मामूली चोट थी और आंख को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. चिरंजीवी ने भी डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए बताया कि सही समय पर इलाज होने से चिंता खत्म हो गई. वहीं, उनकी चचेरी बहन निहारिका भी पहले खबर सुनकर घबरा गई थी. हालांकि अब राम चरण पूरी तरह ठीक हो रहे हैं और जल्द ही अपने काम में पर लौट आएंगे.