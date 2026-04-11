साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस इसके हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म में राम चरण अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया. कभी गांव के क्रिकेटर, तो कभी पहलवान के रूप में उनका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को चौंका रहा है. अब फिल्म से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

तस्वीरों में दिखा रामचरण का अलग अवतार

फिल्म के सिनेमैटोग्राफर आर. रत्नावेलु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें फिल्म के कलर ग्रेडिंग प्रोसेस की हैं, जिसमें वो मशहूर इंटरनेशनल कलरिस्ट एंड्रियास ब्रुकल के साथ काम करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में फिल्म के विजुअल्स को बारीकी से तैयार किया जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि 'पेड्डी' को एक हाई-क्वालिटी और हॉलीवुड जैसा लुक देने की कोशिश की जा रही है. दूसरी तरफ फिल्म के गानों ने भी पहले ही धूम मचा दी है. पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर छा गया और करोड़ों व्यूज बटोर चुका है. वहीं दूसरा गाना 'रई रई रा रा' भी तेजी से वायरल हो रहा है.

जल्द रिलीज हो रही है फिल्म

अगर फिल्म की बात करें. तो 'पेड्डी' को बुची बाबू सना ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने तैयार किया है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है. बड़े बजट और दमदार स्टारकास्ट के साथ ये फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. दर्शकों को उम्मीद है कि 'पेड्डी' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ा सिनेमाई अनुभव बनने वाली है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है.