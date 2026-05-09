साउथ एक्टर राम चरण की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है. इसी बीच इसके ट्रेलर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. साथ ही सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है.

भोपाल में होगा ट्रेलर लॉन्च

फिल्म के प्रमोशन को और तेज करने के लिए फिल्म की टीम 16 मई को भोपाल पहुंचने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, 'पेड्डी' का ट्रेलर अगले वीकेंग शनिवार को भोपाल में भव्य तरीके से लॉन्च किया जा सकता है. इस खास मौके पर राम चरण, निर्देशक बुची बाबू सना, निर्माता वेंकट सतीश किलारू, सुकुमार और जाह्नवी कपूर की शामिल होने की उम्मीद है. साथ ही इसे और भव्य बनाने के लिए सिंगर ए. आर. रहमान भी शामिल होंगे और उनकी लाइव कॉन्सर्ट की भी संभावना जताई जा रही है. इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को बहुत बड़े लेवल पर प्लान किया जा रहा है.





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एडवांस बुकिंग में मिला शानदार रिस्पॉन्स

इसके अलावा अमेरिका में फिल्म के एडवांस बुकिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सुकुमार ने भी फिल्म के सेट्स को देखा और इसकी जमकर तारीफ की है. फिल्म के हर कंटेंट और टीजर ने पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है. साथ ही इसके दो गाने 'चिकिरी चिकिरी' और 'रई रई रा रा' ने भी यूट्यूब पर मिलियंस व्यूज बटोरे है. वहीं फिल्म के लिए राम चरण का ट्रांसफॉर्मेशन हर फैंस को अट्रैक्ट कर रहा है.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि इस फिल्म को बुची बाबू सना ने ही लिखा और निर्देशित किया है. राम चरण इसमें लीड रोल में दिखाई देंगे और उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे शानदार कलाकार भी नजर आएंगे. वेंकट सतीश किलारू के 'वृद्धि सिनेमाज'के बैनर तले बनी इस फिल्म को 'मैत्री मूवी मेकर्स का सहयोग मिला है, साथ ही इसे जियो स्टूडियोज के द्वारा रिलीज किया जाएगा. इतनी बड़ी टीम और प्रोडक्शन हाउस की वजह से इसे सबसे शानदार और पॉपुलर फिल्मों में गिना जा रहा है.

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