'पेड्डी' के लिए राम चरण शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने डायट को लेकर किया खुलासा

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर काफी बज है. फिल्म को लेकर लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में राम चरण के 3 ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे.

सीक्रेट रखा गया राम चरण का तीसरा लुक

सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर राकेश आर. उद्दियार ने खुलासा किया है कि राम चरण फिल्म के लिए तीन अलग-अलग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे. इसमें से उनके तीसरे लुक को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है. उन्होंने बताया, 'फिल्म में राम चरण के तीन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे. तीसरा लुक फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा.'

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उन्होंने ये भी बताया कि बुची बाबू सना का विजन एकदम क्लियर था. वो चौड़े कंधे, दमदार छाती, डिफाइंड एब्स (पूरे सिक्स-पैक नहीं) और लीन लेग्स चाहते थे. उन्होंने बताया, 'बुची बाबू और राम चरण ने मुझे पेड्डी के लीड कैरेक्टर के बारे में साफ निर्देश दिए थे. वो एक देसी पहलवान की तरह दिखना चाहिए, न कि किसी ग्रीक गॉड की तरह.'

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राम चरण का डायट प्लान

राम चरण के डाइट प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने 1,800-2,500 कैलोरी का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो किया. इसे कार्ब साइकिलिंग कहा जाता है. कुछ दिन लो कार्ब और कुछ दिन हाई कार्ब.' शूटिंग के शुरुआती फेज में राम चरण को एक लीन लुक बनाए रखने की जरूरत थी, क्योंकि उनका किरदार एक गांव के लड़के के रूप में शुरू होता है. इसके लिए राम चरण को लगभग चार से पांच महीनों तक कैलोरी-डेफिसिट डाइट पर रखा.

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राम चरण की कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हुए राकेश आर. उद्दियार ने साझा किया, “ उतार-चढ़ाव तो आते रहते थे। कुछ दिन मुझे लगता था कि वे थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो उन दिनों मैं उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरी दे देता था। वहां मैं थोड़ा समझौता कर सकता था। लेकिन जब बात ट्रेनिंग की आती थी, तो राम चरण लाजवाब थे।”