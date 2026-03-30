हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाफिल्म 'पेड्डी' के लिए वेजिटेरियन बने राम चरण, खुद को यूं किया ट्रांसफॉर्म

फिल्म 'पेड्डी' के लिए वेजिटेरियन बने राम चरण, खुद को यूं किया ट्रांसफॉर्म

Ram Charan Peddi Movie: राम चरण अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. इस बीच डायरेक्टर बुची बाबू सना ने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने करीब 8 महीनों तक लगभग हर दिन कड़ी ट्रेनिंग की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Mar 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म को डायरेक्टर बुची बाबू सना ने बनाया है. 'पेड्डी' के लिए राम चरण पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अब फिल्म के डायरेक्टर ने खुलासा किया कि रामचरण इस फिल्म के लिए पूरी तरह वेजिटेरियन डाइट पर हैं.

अयप्पा दीक्षा के समय भी नहीं छोड़ी ट्रेनिंग

बुची बाबू ने बताया कि फिल्म 'पेड्डी' में अपने किरदार के लिए राम चरण ने जबरदस्त मेहनत की है. पहलवान जैसी बॉडी बनाने के लिए उन्होंने करीब 8 महीनों तक हर दिन ट्रेनिंग की. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज में भी पूरी तरह बदलाव किया है. राम चरण ने अयप्पा दीक्षा के समय भी अपने डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आने दी. अयप्पा दीक्षा के समय मुश्किल नियमों का पालन किया जाता है, फिर भी एक्टर ने अपनी ट्रेनिंग नियमित रूप से जारी रखी. पूरी तरह वेजिटेरियन डाइट लेते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा.

बुची बाबू ने की राम चरण की तारीफ

123तेलुगु को दिए इंटरव्यू में बुची बाबू ने कहा, 'पेड्डी' में पहलवान जैसी फिजिक बनाने के लिए मसल्स के साथ अपने किरदार की पर्सनैलिटी को अपनाना भी जरूरी था. सिर्फ शरीर बनाना काफी नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका और बिहेवियर भी रोल के हिसाब से होना चाहिए.' बुची बाबू ने राम चरण की तारीफ करते हुए कहा, 'सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, राम चरण ने अपनी डाइट पर भी पूरी सख्ती बरती. वो पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट पर थे. अयप्पा दीक्षा के समय भी राम चरण ने अपनी ट्रेनिंग धीमी नहीं की.'

'पेड्डी' में नजर आएंगे ये कलाकार

'पेड्डी' की बात करें, तो इस फिल्म में राम चरण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ दिखने वाली है. शिवा राजकुमार, जगपति बाबू औ दिव्येंदु जैसे कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे. एआर रहमान इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं. 'पेड्डी' का टीजर राम चरण के 41वें जन्मदिन यानी 27 मार्च को रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया. यह स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Buchi Babu Sana Peddi Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Entertainment News Live: सलमान खान ने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान, शाहरुख खान की किंग का दुबई शेड्यूल हुआ कैंसिल
Live: सलमान खान ने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान, शाहरुख खान की किंग का दुबई शेड्यूल हुआ कैंसिल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी के आगे इस मामूली बजट की फिल्म ने कर डाली बंपर कमाई, 11 दिनों में 100 फीसदी से ज्यादा है प्रॉफिट
धुरंधर 2' की सुनामी के आगे इस फिल्म ने कर डाली बंपर कमाई, कमा डाला तगड़ा मुनाफा
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' vs साउथ: पवन कल्याण पर तेलुगू में भी भारी पड़े रणवीर सिंह, जानें 29 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs साउथ: पवन कल्याण पर तेलुगू में भी भारी पड़े रणवीर सिंह, जानें 29 मार्च का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'टच बडी' की शूटिंग में पवन सिंह ने की खूब मस्ती, बोले- 'नए एक्सपरिमेंट करना अच्छा लगता है'
'टच बडी' की शूटिंग में पवन सिंह ने की खूब मस्ती, बोले- 'नए एक्सपरिमेंट करना अच्छा लगता है'
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
टेलीविजन
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
आईपीएल 2026
बिना एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस के उतरेगी चेन्नई, 11 प्लेयर चुनने में छूट जाएंगे कप्तान के पसीने!
बिना धोनी और ब्रेविस के उतरेगी चेन्नई, 11 प्लेयर चुनने में छूट जाएंगे कप्तान के पसीने!
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget