फिल्म 'पेड्डी' के लिए वेजिटेरियन बने राम चरण, खुद को यूं किया ट्रांसफॉर्म

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म को डायरेक्टर बुची बाबू सना ने बनाया है. 'पेड्डी' के लिए राम चरण पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अब फिल्म के डायरेक्टर ने खुलासा किया कि रामचरण इस फिल्म के लिए पूरी तरह वेजिटेरियन डाइट पर हैं.

अयप्पा दीक्षा के समय भी नहीं छोड़ी ट्रेनिंग

बुची बाबू ने बताया कि फिल्म 'पेड्डी' में अपने किरदार के लिए राम चरण ने जबरदस्त मेहनत की है. पहलवान जैसी बॉडी बनाने के लिए उन्होंने करीब 8 महीनों तक हर दिन ट्रेनिंग की. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज में भी पूरी तरह बदलाव किया है. राम चरण ने अयप्पा दीक्षा के समय भी अपने डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आने दी. अयप्पा दीक्षा के समय मुश्किल नियमों का पालन किया जाता है, फिर भी एक्टर ने अपनी ट्रेनिंग नियमित रूप से जारी रखी. पूरी तरह वेजिटेरियन डाइट लेते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा.

बुची बाबू ने की राम चरण की तारीफ

123तेलुगु को दिए इंटरव्यू में बुची बाबू ने कहा, 'पेड्डी' में पहलवान जैसी फिजिक बनाने के लिए मसल्स के साथ अपने किरदार की पर्सनैलिटी को अपनाना भी जरूरी था. सिर्फ शरीर बनाना काफी नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका और बिहेवियर भी रोल के हिसाब से होना चाहिए.' बुची बाबू ने राम चरण की तारीफ करते हुए कहा, 'सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, राम चरण ने अपनी डाइट पर भी पूरी सख्ती बरती. वो पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट पर थे. अयप्पा दीक्षा के समय भी राम चरण ने अपनी ट्रेनिंग धीमी नहीं की.'

'पेड्डी' में नजर आएंगे ये कलाकार

'पेड्डी' की बात करें, तो इस फिल्म में राम चरण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ दिखने वाली है. शिवा राजकुमार, जगपति बाबू औ दिव्येंदु जैसे कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे. एआर रहमान इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं. 'पेड्डी' का टीजर राम चरण के 41वें जन्मदिन यानी 27 मार्च को रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया. यह स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी.