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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi Film Teaser: रामचरण ने 'पेड्डी' टीजर से मचाया तहलका, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस शॉक्ड

Peddi Film Teaser: रामचरण ने 'पेड्डी' टीजर से मचाया तहलका, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस शॉक्ड

Peddi film Teaser: राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है. हाल ही में मेकर्स ने एक्टर के बर्थडे के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज़ किया है, जिसमें उनका काफी दमदार अंदाज देखने को मिला.

By : आईएएनएस | Updated at : 27 Mar 2026 02:07 PM (IST)
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 साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर काफी चर्चा हो रही है. यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं. इस कड़ी में, फिल्ममेकर्स ने राम चरण के जन्मदिन के मौके पर फैंस को एक खास तोहफा दिया है. उन्होंने 'पेड्डी पहलवान ग्लिम्पसे' टाइटल से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राम चरण का एक बिल्कुल नया और दमदार अवतार देखने को मिल रहा है. 

रामचरण के बर्थडे पर ‘पेड्डी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज
फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वृद्धि सिनेमा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और राम चरण को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके किरदार की झलक दिखाई. पोस्ट में लिखा, 'फिल्म में राम चरण का हौसला, उनका खेल और उनका आत्मसम्मान साफ नजर आएगा. 'पेड्डी' फिल्म 30 अप्रैल को दुनियाभर में रिलीज की जाएगी.' राम चरण के किरदार को देखकर फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में राम चरण का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है. कुछ समय पहले फिल्म की एक क्लिप में उन्हें क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वह फिल्म में क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं. लेकिन इस नए वीडियो ने पूरी कहानी को ही नया मोड़ दे दिया है. इसमें राम चरण एक मजबूत पहलवान के रूप में नजर आ रहे हैं, जो अपने खेल को लेकर बेहद जुनूनी है. उनका यह लुक फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

 
 
 
 
 
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वीडियो की शुरुआत एक दमदार आवाज से होती है, जिसमें कहा जाता है, 'कुश्ती कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप बैट लेकर आते हैं और सामने से आती बॉल का सामना करते हैं. यह एक ऐसा स्पोर्ट है, जिसमें आप अपनी जान की कसम खाते हैं और मौत के सामने खड़े होते हैं. अब मुझे बताओ, क्या तुम रिंग में उतरोगे या नहीं?' वीडियो के आखिर में राम चरण उस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, 'यह गेम मेरा गर्व है.'

बता दें, फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म 30 अप्रैल 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

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Published at : 27 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Peddi
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