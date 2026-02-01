तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण और एंटरप्रेन्योर उपासना कोनिडेला ने शनिवार को 31 जनवरी की देर रात जुड़वां बच्चों का स्वागत किया. इस खुशखबरी को सबसे पहले मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके बाद वो खुद हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और मीडिया से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की. दूसरी बार पिता बने राम चरण इस समय बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी इस खास पल को फैंस के साथ शेयर किया है.

बेटा और बेटी, परिवार में बढ़ी खुशियां

राम चरण और उपासना के घर एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है जिसे लेकर पूरा परिवार जश्न में डूबा है. कपल ने अपनी इस खुशी को अपनी इंस्टा फैमिली के साथ भी शेयर किया. 1 फरवरी को दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की जिसके साथ एक इमोशनल नोट भी लिखा गया. इस नोट में राम चरण ने अपनी जिंदगी की महिलाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है.

इमोशनल नोट में छलका दिल

कपल ने अपने नोट में लिखा कि ये बताते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके घर एक बेटा और एक बेटी आए हैं. उन्होंने लिखा कि दो बेटियों और एक बेटे का होना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है. आगे राम चरण ने लिखा कि उनकी जिंदगी की महिलाएं हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रही हैं. साथ ही उन्होंने अपने सभी फैंस, परिवार और शुभचिंतकों का दिल से शुक्रिया अदा किया जो हर मुश्किल और खुशी के वक्त उनके साथ खड़े रहे.

चिरंजीवी ने दी पूरी जानकारी

इससे पहले रविवार को मेगास्टार चिरंजीवी ने हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में फैंस और मीडिया के साथ ये खुशखबरी शेयर की. उन्होंने बताया कि राम चरण और उपासना को जुड़वां बच्चे हुए हैं. मां और बच्चे दोनों पूरी तरह ठीक हैं. उन्होंने सभी को प्यार, दुआओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया. चिरंजीवी ने ये भी बताया कि पहले बेटे का जन्म हुआ और कुछ ही मिनटों बाद बेटी आई जिससे परिवार की खुशी और भी बढ़ गई.

राम-उपासना की लव स्टोरी और फैमिली जर्नी

राम चरण ने जून 2012 में एक पारंपरिक समारोह में अपोलो चैरिटी की वाइस-चेयरमैन उपासना कोनिडेला से शादी की थी. दोनों की सगाई दिसंबर 2011 में हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम और उपासना स्कूल के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे और सालों बाद फिर मिले जिसके बाद डेटिंग शुरू हुई. जून 2023 में उनके घर पहली बेटी क्लिन कारा का जन्म हुआ था. वहीं दिवाली 2025 के दौरान कपल ने बेबी शावर की तस्वीरें शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी.