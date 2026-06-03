बॉलीवुड में एंट्री लेकर बुरे फंसे थे राम चरण, प्रियंका भी नहीं बचा पाई थी लाज

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बॉलीवुड में एंट्री लेकर बुरे फंसे थे राम चरण, प्रियंका चोपड़ा भी नहीं बचा पाई थी लाज

Ram Charan Bollywood Debut: साउथ सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार राम चरण बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं. लेकिन, इसके बाद उन्होंने कभी बतौर लीड एक्टर हिंदी सिनेमा का रुख नहीं किया.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 03 Jun 2026 02:06 PM (IST)
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Ram Charan Bollywood Debut: दक्षिण भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म रिलीज से पहले लगातार चर्चाएं बटोर रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये टिकट खिड़की पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करेगी. राम चरण साउथ में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं और उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है. लेकिन, हिंदी सिनेमा में पहली ही फिल्म करने के बाद उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो गया था.

राम चरण का बॉलीवुड डेब्यू

राम चरण ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में आई फिल्म 'चिरुथा' से की थी. जबकि उन्हें पहचान मिली थी साल 2009 में आई फिल्म 'मगाधीरा' से. आगे जाकर राम चरण ने बॉलीवुड का रुख किया था. हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी 'जंजीर'. ये फिल्म 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन की 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का रीमेक थी. इसमें राम चरण ने मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

ये भी पढ़ें: 'लोगों की सेवा के लिए स्टारडम छोड़ दिया', सीएम विजय की तारीफ करते हुए राम चरण ने कही बड़ी बात

बुरी पिटी थी फिल्म

राम चरण जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल में नजर आए थे. वहीं प्रियंका ने माला नाम का किरदार निभाया था. फिल्म का हिस्सा संजय दत्त, प्रकाश राज, माही गिल और अतुल कुलकर्णी जैसे कलाकार भी थे. 6 सितंबर 2013 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली जंजीर का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया ने किया था. IMDb के मुताबिक इस फिल्म को मेकर्स ने 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था. लेकिन, ये महाफ्लॉप साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जंजीर ने भारत में सिर्फ 15 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड करीब 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार भी फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाए थे. 

ये भी पढ़ें: राम चरण की 'पेड्डी' ने एडवांस बुकिंग में छापे करोड़ों, ओवरसीज मार्केट में तोड़े रिकॉर्ड

कब रिलीज होगी 'पेद्दी'?

राम चरण ने 'आरआरआर' जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से दुनियाभर में पहचान बनाई है. फिलहाल उनका पूरा फोकस अपनी मेगा बजट फिल्म पेद्दी पर है. पेद्दी के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और अब ये फिल्म सिनेमारों में रिलीज के लिए तैयार है. दुनियाभर में पेद्दी 4 जून को रिलीज हो रही है. इसमें राम चरण के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर नजर आएंगी. इसका डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. ये फिल्म 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Priyanka Chopra Ram Charan Bollywood Debut
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