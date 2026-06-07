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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पेड्डी' के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर राम चरण के बॉडीगार्ड ने लूटी महफिल, डांस वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

'पेड्डी' के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर राम चरण के बॉडीगार्ड ने लूटी महफिल, डांस वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

Ram Charan Bodyguard Video: रामचरण की 'पेड्डी' के बीच उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिल्म के गाने पर उनके शानदार मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 10:11 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रामचरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. 4 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जो दुनियाभर से शानदार कमाई कर रही हैं. जहां रामचरण अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनके बॉडीगार्ड भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं. करीब 4 सालों से वो उनके साथ काम कर रहे हैं, हालांकि अब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं. 

केविन का डांस वीडियो वायरल 

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल विडियो में राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा हाथ में बैट लिए 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनका हर मूव, स्टाइल और उनके एक्सप्रेशन फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं और सभी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में वो ब्लैक जींस और ब्लैक टीशर्ट में नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये एक स्पेशल वीडियो है, ये भारत में जमा किए गए सभी फंड और फिल्म पेड्डी को डेडिकेटेड है.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: शाहरुख-रजनीकांत नहीं, इंडिया का सबसे महंगा एक्टर बना ये हीरो, एक फिल्म के लिए वसूले 300 करोड़!

फैंस के रिएक्शन 

उनके वीडियो पर फैंस ने लिखा, 'आपके असली हीरो गार्ड के लिए बॉडीगार्ड.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'बॉडीगार्ड को बॉडीगार्ड की जरूरत है.' एक और ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'भाई आपके सक्सेस के पीछे का फॉर्मूला क्या हैं?'

पेड्डी' के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर राम चरण के बॉडीगार्ड ने लूटी महफिल, डांस वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

पेड्डी' के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर राम चरण के बॉडीगार्ड ने लूटी महफिल, डांस वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

पेड्डी' के 'चिकिरी चिकिरी' गाने पर राम चरण के बॉडीगार्ड ने लूटी महफिल, डांस वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

फिल्म के बारे में 

बता दें कि 'पेड्डी' को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया हैं, जिसमें रामचरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी देखने को मिल रही हैं. इसके अलावा दिव्येंदु, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू भी फिल्म का हिस्सा हैं. कमाई की बात करें, तो Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने 4 दिनों में अब तक 152.78 करोड़ रुपये की कमाई की हैं. वहीं दुनियाभर से फिल्म 236 करोड़ से ज्यादा बटोर चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: Netflix Trending: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू

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Published at : 07 Jun 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
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