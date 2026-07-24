'सीएम-पीएम उनके जैसा हो', थलापति विजय की मुरीद हुईं राखी सावंत, बोलीं- वो अच्छा काम कर रहे हैं

तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' रिलीज हो गई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के साथ दर्शकों का दिल जीत रही है. दुनियाभर में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी थलापति विजय की जमकर तारीफ की है.

'सीएम-पीएम विजय जैसा हो'

हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान राखी सावंत ने थलापति विजय की जमकर तारीफ की. राखी सावंत ने तारीफ करते हुए कहा, 'थलापति विजय को देखो, कुछ तो शर्म करो. वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे देश में सीएम और पीएम भी उनके जैसे होने चाहिए. उन्होंने फिल्मों में जो किया, वही काम वो अब असल जिंदगी में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं.' राखी सावंत ने आगे कहा, 'अगर सीएम हो तो विजय जैसा हो, अगर पीएम हो तो भी विजय जैसा हो.' राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'जना नायकन'

बता दें, विजय अपनी रिलीज फिल्म 'जना नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. 23 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के पहले दिन 41 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म ने तमिल वर्जन से 36.50 करोड़ की कमाई की है. वहीं हिंदी वर्जन में इसका कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये रहा.

फिल्म के लिए वसूली मोटी रकम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'जन नायकन' के लिए थलापति विजय ने 225 करोड़ रुपये से 275 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है. हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. राजनीति में आने से पहले ये थलापति विजय की आखिरी फिल्म है.

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एच. विनोथ के निर्देशन में बनी 'जना नायकन' विजय के अलावा, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.