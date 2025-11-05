हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कमल हासन संग रजनीकांत की 173वीं फिल्म अनाउंस, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा

Thalaivar173 Release Date: रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाईवर 173' ऑफिशियली अनाउंस हो गई है. इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करने वाले हैं जो कि 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 09:43 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 173वीं फिल्म अनाउंस हो गई है. इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं. फैंस को दोनों की इस फिल्म की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार था. अब मेकर्स ने थलाईवर 173 (Temporary Title)  के डायरेक्टर से लेकर रिलीज डेट तक की जानकारी दे दी है. कमल हासन ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है.

रजनीकांत और कमल हासन की इस फिल्म को लेकर खबरें थीं कि इसे नेल्सन या फिर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे. हालांकि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ खुलासा हो गया है कि इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करने वाले हैं. हालांकि फिल्म के टाइटल से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है. लेकिन फिल्म की अनाउंसमेंट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

कब रिलीज होगी रजनीकांत-कमल हासन की फिल्म?
कमल हासन ने एक्स पर रजनीकांत और सुंदर सी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए थलाईवर 173 की रिलीज डेट भी बता दी है. फिल्म पोंगल 2027 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा- 'हवा की तरह, बारिश की तरह, नदी की तरह चलो बारिश करें, आनंद लें, जीएं. सुपरस्टार रजनीकांत सुंदर सी के डायरेक्शन और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के निर्मित फिल्म में अभिनय करेंगे. थलाईवर 173, पोंगल 2027.'

50 सालों से दोस्त हैं रजनीकांत और कमल हासन
कमल हासन ने पोस्ट में एक नोट भी शेयर किया है जिसमें उनकी और रजनीकांत की दोस्ती के बारे में बात की गई है. उसमें लिखा है- 'ये ऐतिहासिक सहयोग न सिर्प भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज ताकतों को एक साथ लाता है, बल्कि सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के बीच पांच दशकों की दोस्ती और भाईचारे का भी जश्न मनाता है. एक ऐसा बंधन जो कलाकारों और दर्शकों की पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा.'

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Rajinikanth Kamal Haasan Thalaivar173 Release Date Thalaivar173
