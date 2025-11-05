कमल हासन संग रजनीकांत की 173वीं फिल्म अनाउंस, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा
Thalaivar173 Release Date: रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाईवर 173' ऑफिशियली अनाउंस हो गई है. इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करने वाले हैं जो कि 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 173वीं फिल्म अनाउंस हो गई है. इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं. फैंस को दोनों की इस फिल्म की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार था. अब मेकर्स ने थलाईवर 173 (Temporary Title) के डायरेक्टर से लेकर रिलीज डेट तक की जानकारी दे दी है. कमल हासन ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है.
रजनीकांत और कमल हासन की इस फिल्म को लेकर खबरें थीं कि इसे नेल्सन या फिर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे. हालांकि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ खुलासा हो गया है कि इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करने वाले हैं. हालांकि फिल्म के टाइटल से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है. लेकिन फिल्म की अनाउंसमेंट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.
காற்றாய் மழையாய் நதியாய்— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) November 5, 2025
பொழிவோம் மகிழ்வோம் வாழ்வோம்!
ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல் தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் இனிய நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் #Thalaivar173 #Pongal2027 @rajinikanth#SundarC#Mahendran@RKFI @turmericmediaTM pic.twitter.com/wBT5OAG4Au
कब रिलीज होगी रजनीकांत-कमल हासन की फिल्म?
कमल हासन ने एक्स पर रजनीकांत और सुंदर सी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए थलाईवर 173 की रिलीज डेट भी बता दी है. फिल्म पोंगल 2027 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा- 'हवा की तरह, बारिश की तरह, नदी की तरह चलो बारिश करें, आनंद लें, जीएं. सुपरस्टार रजनीकांत सुंदर सी के डायरेक्शन और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के निर्मित फिल्म में अभिनय करेंगे. थलाईवर 173, पोंगल 2027.'
50 सालों से दोस्त हैं रजनीकांत और कमल हासन
कमल हासन ने पोस्ट में एक नोट भी शेयर किया है जिसमें उनकी और रजनीकांत की दोस्ती के बारे में बात की गई है. उसमें लिखा है- 'ये ऐतिहासिक सहयोग न सिर्प भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज ताकतों को एक साथ लाता है, बल्कि सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के बीच पांच दशकों की दोस्ती और भाईचारे का भी जश्न मनाता है. एक ऐसा बंधन जो कलाकारों और दर्शकों की पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा.'
