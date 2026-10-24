तमिल सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म 'जेलर 2' की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. फिल्म टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. दर्शक भारी तादाद में इसे देखने के लिए थिएटर्स में उमड़ रहे हैं. अब खुद रजनीकांत ने भी चेन्नई के एक थिएटर में अपनी फिल्म का लुत्फ उठाया. एक्टर ने अपने नाती और दर्शकों के साथ फिल्म देखी.

रजनीकांत ने थिएटर में देखी 'जेलर 2'

रजनीकांत ने अपनी फिल्म की अपार सफलता के बाद चेन्नई के एक थिएटर में इसे एन्जॉय किया. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके ये जानकारी दी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रजनीकांत अपनी कार से उतरने के बाद थिएटर में एंट्री लेते हैं और फिर थिएटर में बैठकर वो फिल्म देख रहे हैं. इस दौरान उनके पास उनके नाती लिंगा भी बैठे हुए थे. वहीं फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार भी मौजदू थे. जबकि इस मौके पर उनके साथ फिल्म के संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर भी नजर आए.

40 साल में पहली बार हुआ ऐसा

मेकर्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है. सिथारा एंटरटेनमेंट्स ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, '40 सालों में पहली बार. सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस के साथ बिग स्क्रीन पर जेलर 2 देखी.'

For the first time in 40 years, Superstar @rajinikanth joins fans to witness #Jailer2 on the big screen!😎🔥 Watch #MegaBlockbusterJailer2 at theatres near you now! ❤️‍🔥 Book your tickets now! 🔥 🎟️ https://t.co/Tkxvho3fZK 🎟️ https://t.co/8vPUqTBDnP https://t.co/a2wMnZzpkd — Sithara Entertainments (@SitharaEnts) October 24, 2026

डायरेक्टर ने किया था दर्शकों का धन्यवाद

रजनीकांत के साथ जेलर 2 में विद्या बालन, एस. जे. सूर्या, योगी बाबू, सुरज वेंजारमूदु, विजय सेतुपति, मिथुन चक्रवर्ती, मिर्ना मेनन और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. वहीं जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, मोहनलाल और शिव राजकुमार जैसे साउथ और बॉलीवुड दिग्गजों ने जेलर 2 में कैमियो किया है. हाल ही में फिल्म को मिल रहे प्यार को लेकर डायरेक्टर नेल्सन कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दर्शकों का धन्यवाद किया था.

9 दिनों में कमाए 625 करोड़ से ज्यादा

जेलर 2 ने सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर को दस्तक दी थी. पहले ही दिन मूवी ने भारत में करीब 60 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 9 दिनों में फिल्म दुनियाभर में 6280.05 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर चुकी है. वहीं भारत में कमाई 348.85 करोड़ रुपये दर्ज की गई.