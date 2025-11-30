हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'एक्टिंग की वजह से सफल नहीं हुए रजनीकांत', नेशनल अवॉर्ड विनर ने बताया 'थलाइवा' का सक्सेस सीक्रेट

'एक्टिंग की वजह से सफल नहीं हुए रजनीकांत', नेशनल अवॉर्ड विनर ने बताया 'थलाइवा' का सक्सेस सीक्रेट

Rajinikanth Success Secret: इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक हैं रजनीकांत. उनकी सफलता का क्या राज है? इस बारे में मशहूर संगीतकार वैरामुथु ने बताया है. आप भी जानिए क्या खास बात की है उन्होंने

By : आईएएनएस | Updated at : 30 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को करोड़ों लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं. हाल ही में जब उन्हें प्रतिष्ठित 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया, तो यह सिर्फ उनके अभिनय या लोकप्रियता का सम्मान नहीं था, बल्कि उनके लंबे संघर्ष की भी सराहना थी, जिसने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक अलग स्थान दिलाया.

इस अवसर पर देश के जाने-माने और सात बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके गीतकार वैरामुथु ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने रजनीकांत की सफलता के पीछे छिपे सच को बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में सामने रखा.

वैरामुथु ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

वैरामुथु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में एक लंबा पोस्ट लिखा और रजनीकांत को इस सम्मान के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''रजनीकांत को यह अवॉर्ड मिलना पूरी तरह सही है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और करियर को जिस समर्पण से जिया है, वह खुद में एक बड़ा उदाहरण है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''रजनीकांत आज जिस मुकाम पर हैं, उसका कारण सिर्फ उनकी अभिनय प्रतिभा नहीं, बल्कि उनकी काम के प्रति ईमानदारी और अनुशासन है.''

'रजनीकांत को सफलता कभी अचानक नहीं मिली'

वैरामुथु ने रजनीकांत के साथ कई फिल्मों में काम किया है और लंबे समय से उन्हें करीब से जानते भी हैं. इन्हीं अनुभव के आधार पर उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, ''रजनीकांत को सफलता कभी अचानक नहीं मिली, बल्कि यह उनके जीवन की प्राथमिकताओं के सही संतुलन का नतीजा है. वह हमेशा अपने काम को सबसे पहले रखते हैं और बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं. वह अपनी लोकप्रियता और स्टारडम का इस्तेमाल कभी किसी और क्षेत्र में करने की कोशिश नहीं करते. यह विनम्रता उनके व्यक्तित्व को और भी बड़ा बनाती है.''

उन्होंने कहा, ''रजनीकांत अपने प्रशंसकों के साथ एक संतुलित दूरी बनाए रखते हैं. वह उनसे बहुत नजदीक नहीं होते कि व्यक्तिगत सीमाएं टूट जाएं, और न इतने दूर कि उनके बीच दूरी पैदा हो जाए. यही संतुलन उनके और उनके प्रशंसकों के बीच सालों से प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाए हुए है.''

वैरामुथु ने बताई रजनीकांत की जीवनशैली से जुड़ी अहम बातें

वैरामुथु ने पोस्ट में रजनीकांत की जीवनशैली पर भी महत्वपूर्ण बातें लिखीं. उन्होंने लिखा, "रजनीकांत अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग रहते हैं. सही खानपान और नियमित व्यायाम उनके जीवन का हिस्सा है, इसी कारण वह आज भी उम्र के इस पड़ाव पर बेहद फिट और चुस्त दिखाई देते हैं. वह नई पीढ़ी के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी असली पहचान नहीं खोते. वह बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालते हैं, पर अपने मूल स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाते."

पोस्ट में आगे, वैरामुथु ने कहा, ''रजनीकांत हमेशा विवादों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें अक्सर किसी न किसी मुद्दे में खींच लेता है. इसके बावजूद वह खुद कभी विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करते. उनका यह स्वभाव उन्हें बाकी कई सितारों से अलग बनाता है.''

गीतकार ने रजनीकांत की विनम्रता पर भी बात की. उन्होंने लिखा, ''रजनीकांत आम जनता के सामने हमेशा बहुत सादगी और नम्रता से पेश आते हैं. यदि उनमें कहीं थोड़ी बहुत घमंड की भावना होती भी है, तो वह केवल उनके निजी जीवन तक सीमित रहती है और कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती.''

वैरामुथु ने पोस्ट के आखिर में एक गीत की पंक्तियों का जिक्र किया, जो उन्होंने रजनीकांत की एक फिल्म के लिए लिखी थीं. उन्होंने कहा कि रजनीकांत अपने जीवन से उन पंक्तियों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ''मेरा शरीर तब तक नहीं जलेगा, जब तक मैं अपनी सीमा को छू नहीं लेता.''

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Vairamuthu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
Virat Kohli Century: 'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
इंडिया
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
Virat Kohli Century: 'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
इंडिया
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
टेलीविजन
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Winter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
ट्रेंडिंग
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद- यूजर्स परेशान
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget