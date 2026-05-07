हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअधूरी रह गई आर बी चौधरी की आखिरी इच्छा, 100वीं फिल्म में रजनीकांत को करना चाहते थे कास्ट

अधूरी रह गई आर बी चौधरी की आखिरी इच्छा, 100वीं फिल्म में रजनीकांत को करना चाहते थे कास्ट

रजनीकांत ने दिवंगत फिल्म निर्माता आर. बी. चौधरी को याद करते हुए बताया कि उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई. वह थलाइवा को अपनी 100वीं फिल्म में कास्ट करना चाहते थे.

By : आईएएनएस | Updated at : 07 May 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर फिल्म निर्माता आर. बी. चौधरी के सड़क हादसे में निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इसी बीच सुपरस्टार रजनीकांत ने उन्हें याद करते हुए कई भावुक बातें साझा कीं. उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा के बारे में भी बताया.

रजनीकांत ने कहा- 'हम बेहद करीबी थे'

आर. बी. चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रजनीकांत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''मैंने आज तक आर. बी. चौधरी के साथ कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन हमारे बीच बेहद करीबी और सम्मान भरा रिश्ता था। मैं उनसे कई बार मिला था. करीब चार महीने पहले आर. बी. चौधरी मुझसे 'जेलर 2' की शूटिंग के दौरान मिलने आए थे''

आर बी चौधरी की आखिरी इच्छा

रजनीकांत ने आरबी चौधरी की आखिरी इच्छा के बारे में बात करते हुए बताया, ''उस दौरान आर. बी. चौधरी ने मुझसे कहा था कि मैं अब तक 99 फिल्में बना चुका हूं और 100वीं फिल्म के बाद फिल्म निर्माण से रिटायर होना चाहता हूं. मेरी 100वीं फिल्म बेहद खास होगी और उसमें मुझे अभिनय करना होगा.'' रजनीकांत ने बताया कि आर. बी. चौधरी ने कहा था कि उनके पास दो-तीन कहानियां हैं, जिन्हें वह सुनाना चाहते हैं. इस पर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं उनकी फिल्म जरूर करूंगा.''

ये भी पढ़े: करियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान

आर. बी. चौधरी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े निर्देशक दिए

रजनीकांत ने कहा, ''दो महीने पहले निर्देशक के. एस. रविकुमार ने भी उनसे आर. बी. चौधरी के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि आर. बी. चौधरी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े निर्देशक दिए और कई लोगों का करियर बनाया, इसलिए सभी निर्देशकों को मिलकर उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए.''

आर. बी. चौधरी की फिल्मों नहीं हुआ कोई विवाद

रजनीकांत ने कहा, ''आर. बी. चौधरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाईं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार और पहचान भी दी. 99 फिल्में बनाने के बावजूद उनकी फिल्मों को लेकर कभी कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया. अगर कभी कोई समस्या होती भी थी, तो वह खुद जाकर सामने वाले व्यक्ति से बात करते थे और वहीं बैठकर मामला सुलझा लेते थे. वह बेहद शांत स्वभाव के इंसान थे. वह किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी से खत्म करने में विश्वास रखते थे.''

रजनीकांत ने आर बी चौधरी को याद करते हुए भावुक

उन्होंने बताया कि आर. बी. चौधरी हमेशा खुश और सकारात्मक रहते थे. जब भी मैं उनसे पूछता था कि आप इतने स्वस्थ और खुश कैसे रहते हैं, तो वह कहते थे कि वह कभी अपनी सीमा से बाहर जाकर जोखिम नहीं लेते. वह उतना ही काम करते थे जितना संभाल सकें. फिल्म पूरी होने के बाद बाकी सब भगवान पर छोड़ देते थे. उनका मानना था कि इंसान दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता और न ही कुछ साथ लेकर जाता है. रजनीकांत ने कहा, ''इतना अच्छा इंसान और इतना बड़ा निर्माता इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला जाए, यह बात अंदर तक झकझोर देती है. उनका निधन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है.''

और पढ़ें
Published at : 07 May 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth R B Choudary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
अधूरी रह गई आर बी चौधरी की आखिरी इच्छा, 100वीं फिल्म में रजनीकांत को करना चाहते थे कास्ट
अधूरी रह गई आर बी चौधरी की आखिरी इच्छा, 100वीं फिल्म में रजनीकांत को करना चाहते थे कास्ट
साउथ सिनेमा
अनुपमा परमेश्वरन ने बताया क्यों छिपाती थीं अपने घुंघराले बाल, अब उसी लुक पर फिदा हैं फैंस
अनुपमा परमेश्वरन ने बताया क्यों छिपाती थीं अपने घुंघराले बाल, अब उसी लुक पर फिदा हैं फैंस
साउथ सिनेमा
थलापति विजय की पार्टी में होगी तृषा कृष्णन की एंट्री? TVK से चुनाव लड़ने वाली हैं एक्ट्रेस
थलापति विजय की पार्टी में होगी तृषा कृष्णन की एंट्री? TVK से चुनाव लड़ने वाली हैं एक्ट्रेस
साउथ सिनेमा
BBA ग्रेजुएट और 85 करोड़ की मालकिन, जानें- क्यों तृषा कृष्णन को कहा जाता है थलपति विजय का 'लेडी लक'
थलपति विजय की 'लेडी लक' के पास है करोड़ों का बंगला और लग्जरी कारें, जानें- तृषा की लाइफस्टाइल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
हिमाचल प्रदेश
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget