ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस पर आया रजनीकांत का रिएक्शन, खुद को नहीं, इन्हें दिया क्रेडिट

'जेलर 2' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस पर आया रजनीकांत का रिएक्शन, खुद को नहीं, इन्हें दिया क्रेडिट

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सक्सेस हासिल की है. अब फिल्म की सफलता को लेकर दिग्गज अभिनेता ने अपना रिएक्शन दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल कर ली है. दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही इस फिल्म की सफलता पर अब रजनीकांत ने भी रिएक्शन दिया है. उनके रिएक्शन को लेकर तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर जी. धनंजयन ने एक इंटरव्यू में बात की. रजनीकांत ने फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट खुद ना लेकर मेकर्स और म्यूजिक कंपोजर का भी जिक्र किया.

रजनीकांत ने 'जेलर 2' की सक्सेस पर क्या कहा?

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश
रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश
साउथ सिनेमा
दिवाली पर चिरंजीवी की 'काका' का नया पोस्टर आउट, हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार
दिवाली पर 'काका' का नया पोस्टर आउट, हाथ में हथियार लिए दिखें चिरंजीवी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के तूफान के बीच इस साउथ फिल्म की आई आंधी, 2 दिन में कमा डाले 80 करोड़
'रामायण' के तूफान के बीच इस फिल्म की आई आंधी, 2 दिन में कमा डाले 80 करोड़
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Day 3: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, तोड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड, सैटरडे को 182 करोड़ के हुई पार
तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, तोड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड, सैटरडे को 182 करोड़ के हुई पार

जी. धनंजयन ने हाल ही में 'मीडिया सर्कल' से बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म की सक्सेस को लेकर उन्होंने अभिनेता से मुलाकात की थी और कहा था कि वो उन्हें 'तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन' की तरफ से आभार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं. इस पर एक्टर ने हैरान होते हुए कहा था, 'क्या ऐसा है?'

धनंजय ने 'थलाइवा' से अपनी मुलाकात को लेकर कहा, 'रजनीकांत सर बेहद खुश थे. लेकिन मैंने जो उस वक्त देखा उसने मुझे हैरान कर दिया. बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी वो बेहद विनम्र थे. वो इस तरह से पेश आए जैसे उन्होंने कोई बड़ी हिट ना दी हो या कुछ असाधारण ना किया हो.'

मेकर्स और म्यूजिक कंपोजर का किया जिक्र 

रजनीकांत ने इस सफलता का क्रेडिट खुद नहीं लिया. उन्होंने प्रोड्यूसर कलानिधि मारन, डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर का भी जिक्र किया. धनंजय ने आगे कहा, 'रजनीकांत सम्मान स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे. वो इस सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ खुद ही नहीं लेना चाहते थे.' हालांकि धनंजय के आग्रह के बाद रजनीकांत ने सम्मान स्वीकार कर लिया.

'जेलर 2' ने दुनियाभर में कमाए 825 करोड़ रुपये

जेलर 2 ने थिएटर्स में 15 अक्टूबर को दस्तक दी थी. अब तक 24 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 825 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. शनिवार को फिल्म ने भारत में 1 करोड़ का कलेक्शन किया और इसकी भारत में टोटल कमाई 469.25 करोड़ रुपये हो चुकी है. फिल्म में विद्या बालन, योगी बाबू, एसजे सूर्या और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सेलेब्स भी हैं. जबकि ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल और शिव राजकुमार जैसे एक्टर्स ने कैमियो किया है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश
रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश
साउथ सिनेमा
दिवाली पर चिरंजीवी की 'काका' का नया पोस्टर आउट, हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार
दिवाली पर 'काका' का नया पोस्टर आउट, हाथ में हथियार लिए दिखें चिरंजीवी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के तूफान के बीच इस साउथ फिल्म की आई आंधी, 2 दिन में कमा डाले 80 करोड़
'रामायण' के तूफान के बीच इस फिल्म की आई आंधी, 2 दिन में कमा डाले 80 करोड़
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Day 3: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, तोड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड, सैटरडे को 182 करोड़ के हुई पार
तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, तोड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड, सैटरडे को 182 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960 परसेंट का बंपर मुनाफा
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960% मुनाफा
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ट्रेंडिंग
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
हेल्थ
Fingerprint Facts: जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget