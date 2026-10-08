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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानाना पाटेकर के निधन से साउथ में पसरा मातम, रजनीकांत-जूनियर एनटीआर समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन से साउथ में पसरा मातम, रजनीकांत-जूनियर एनटीआर समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है. रजनीकांत, जूनियर एनटीआर, प्रकाश राज और आर माधवन समेत कई सितारों ने उन्हें भावुक अंदाज में श्रद्धांजलि दी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. 75 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. नाना पाटेकर के निधन पर बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी दुख जताया है. रजनीकांत, जूनियर एनटीआर, प्रभुदेवा, प्रकाश राज, खुशबू सुंदर और आर माधवन समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

जूनियर एनटीआर और रजनीकांत ने नाना पाटेकर को किया याद

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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे प्यारे दोस्त नाना जी अब हमारे बीच नहीं हैं. उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.'

वहीं, जूनियर एनटीआर ने नाना पाटेकर की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताया. उन्होंने लिखा, 'नाना पाटेकर सर के निधन से बेहद दुखी हूं. वो भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे. उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया, उसमें एक अलग तरह की ईमानदारी और गहराई नजर आती थी. उनकी परफॉर्मेंस कभी सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे पर्दे पर जिंदगी घट रही हो. वो एक शानदार कलाकार थे और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी. उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'

प्रकाश राज ने शेयर की तस्वीर

एक्टर प्रकाश राज ने नाना पाटेकर के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने नाना को याद करते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे नाना जी, आपकी बहुत याद आएगी. आपके साथ बिताए पल, हमारी बातचीत, बहसें, आपके हाथ का बनाया खाना और आपसे मिली सीख हमेशा याद रहेगी. मेरी जिंदगी के सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे.'

खुशबू सुंदर ने कहा- 'आपकी बहुत याद आएगी'

एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर खुशबू सुंदर ने भी नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'ये खबर यकीन से परे और बेहद चौंकाने वाली है. मैं स्तब्ध हूं और अंदर से पूरी तरह टूट गई हूं. वो एक बेहतरीन अभिनेता थे. अपनी सोच और सिद्धांतों पर कायम रहने वाले इंसान थे. दिल के बेहद सरल और नेक इंसान थे. उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही. नाना भाऊ, आपकी बहुत याद आएगी.'

प्रभुदेवा ने दी श्रद्धांजलि

एक्टर और डायरेक्टर प्रभुदेवा ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर सर के निधन से बेहद दुखी हूं. उनकी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार प्रतिभा और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'

आर माधवन को याद आई 'प्रहार'

आर माधवन ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' को याद किया. उन्होंने बताया कि 1991 में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के बाद वो काफी प्रभावित और प्रेरित हुए थे. माधवन ने नाना को एक लीजेंड बताते हुए कहा कि उनके अभिनय से मिली सीख और थिएटर में मिले यादगार अनुभवों को वो हमेशा याद रखेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि नाना जैसा कलाकार दोबारा मिलना मुश्किल है.

चार दशक से ज्यादा लंबा रहा नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा. उन्होंने 1978 में आई फिल्म 'गमन' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'परिंदा', 'सलाम बॉम्बे!', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर', 'अग्निसाक्षी', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'यशवंत', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण' और 'राजनीति' जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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