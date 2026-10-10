'मुझे सीक्वल पसंद नहीं...', रजनीकांत ने बताया क्यों ठुकराई थी 'बाशा 2' और 'पेट्टा 2'

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ‘जेलर’ फिल्म में रजनीकांत ने टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया था, जिसे फैंस का काफी प्यार मिला था.

वहीं, ‘बाशा’ और ‘पेट्टा’ में भी उनके किरदार काफी पसंद किए गए. ऐसे में इन फिल्मों के सीक्वल को लेकर भी बातें हुईं, लेकिन ये फिल्में इसलिए नहीं बन सकीं क्योंकि रजनीकांत ने ‘बाशा’ और ‘पेट्टा’ फिल्म के लिए मिले ऑफर्स ठुकरा दिए थे. अब एक्टर ने इसकी वजह बताई है.

‘बाशा 2’ और ‘पेट्टा 2’ को क्यों ठुकराया?

रजनीकांत ने ‘जेलर 2’ के प्री-रिलीज इवेंट में बताया कि उन्हें फिल्मों के सीक्वल बनाने का विचार पसंद नहीं आता. उन्होंने कहा, ‘मुझे आम तौर पर सीक्वल पसंद नहीं है. कई बार पहली फिल्म की कहानी को ही थोड़ा बदलकर या उसमें कुछ नए मसाले जोड़कर दूसरा पार्ट बना दिया जाता है. मैं इसके पक्ष में नहीं हूं. किसी फिल्म का अगला भाग तभी बनना चाहिए, जब कहानी को आगे ले जाने की ठोस वजह हो.’

उनकी फिल्म बाशा साल 1995 में आई थी, वहीं पेट्टा 2019 में रिलीज हुई थी. इन दोनों फिल्मों के सीक्वल बनाने के प्रस्ताव रजनीकांत को मिले थे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर्स ठुकरा दिए थे.

रजनीकांत ने बताया, ‘मुझे ‘बाशा 2’ बनाने का ऑफर मिला था. निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने भी ‘पेट्टा 2’ को लेकर बात की थी और विजय सेतुपति के किरदार की कहानी को आगे बढ़ाने का विचार था. लेकिन मुझे दोनों ही फिल्मों के सीक्वल पसंद नहीं आए और इसलिए हामी नहीं भरी.’

‘जेलर’ की कहानी में दिखी सीक्वल की गुंजाइश

साल 2023 में रिलीज हुई ‘जेलर’ में रजनीकांत ने रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका सामना वर्मन नाम के एक क्रिमिनल से होता है. कहानी के आखिर में वर्मन एक बड़े नेटवर्क का जिक्र करता है, जिसके लोग उसके खिलाफ जाने वालों को छोड़ते नहीं हैं.

रजनीकांत ने कहा, ‘फिल्म के ओटीटी पर आने के बाद मैंने इसे दोबारा देखा. तब लगा कि वर्मन के नेटवर्क और कहानी में मौजूद दूसरे पहलुओं को आगे बढ़ाया जा सकता है. ये कहानी सीक्वल के लिए परफेक्ट थी.’ यही वजह थी कि उन्होंने ‘जेलर 2’ बनाने के बारे में सोचा.

निर्देशक ने जेलर 2 बनाने को लेकर जताई थी हिचकिचाहट

‘जेलर 2’ के निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार शुरुआत में फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. रजनीकांत ने बताया, ‘नेल्सन को लगा था कि पहली फिल्म में कहानी का काफी हिस्सा दिखाया जा चुका है और उसे दोबारा आगे बढ़ाना सही नहीं होगा. हालांकि, करीब एक महीने तक विचार करने के बाद वो ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए. बाद में उन्होंने ‘जेलर 2’ के लिए एक तेलुगु प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया और जब तक मैंने वेट्टैयन, लाल सलाम और कुली की शूटिंग की, तब तक उन्होंने ‘जेलर 2’ की स्क्रिप्ट पर काम किया.’

यहां देखें 'जेलर 2' का ट्रेलर -

‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती और एस जे सूर्या जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे.