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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मुझे सीक्वल पसंद नहीं...', रजनीकांत ने बताया क्यों ठुकराई थी 'बाशा 2' और 'पेट्टा 2'

'मुझे सीक्वल पसंद नहीं...', रजनीकांत ने बताया क्यों ठुकराई थी 'बाशा 2' और 'पेट्टा 2'

रजनीकांत ने उन फिल्मों के सीक्वल करने से मना कर दिया जिनके ऑफर उनके पास खुद आए, वहीं 'जेलर' को ओटीटी पर दोबारा देखकर इसका पार्ट 2 लाने के लिए खुद डायरेक्टर को मनाया, जानिए उन्होंने ऐसा क्यों किया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ‘जेलर’ फिल्म में रजनीकांत ने टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया था, जिसे फैंस का काफी प्यार मिला था.

वहीं, ‘बाशा’ और ‘पेट्टा’ में भी उनके किरदार काफी पसंद किए गए. ऐसे में इन फिल्मों के सीक्वल को लेकर भी बातें हुईं, लेकिन ये फिल्में इसलिए नहीं बन सकीं क्योंकि रजनीकांत ने ‘बाशा’ और ‘पेट्टा’ फिल्म के लिए मिले ऑफर्स ठुकरा दिए थे. अब एक्टर ने इसकी वजह बताई है.

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 ‘बाशा 2’ और ‘पेट्टा 2’ को क्यों ठुकराया?
रजनीकांत ने ‘जेलर 2’ के प्री-रिलीज इवेंट में बताया कि उन्हें फिल्मों के सीक्वल बनाने का विचार पसंद नहीं आता. उन्होंने कहा, ‘मुझे आम तौर पर सीक्वल पसंद नहीं है. कई बार पहली फिल्म की कहानी को ही थोड़ा बदलकर या उसमें कुछ नए मसाले जोड़कर दूसरा पार्ट बना दिया जाता है. मैं इसके पक्ष में नहीं हूं. किसी फिल्म का अगला भाग तभी बनना चाहिए, जब कहानी को आगे ले जाने की ठोस वजह हो.’

उनकी फिल्म बाशा साल 1995 में आई थी, वहीं पेट्टा 2019 में रिलीज हुई थी. इन दोनों फिल्मों के सीक्वल बनाने के प्रस्ताव रजनीकांत को मिले थे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर्स ठुकरा दिए थे.

मुझे सीक्वल पसंद नहीं...', रजनीकांत ने बताया क्यों ठुकराई थी 'बाशा 2' और 'पेट्टा 2

रजनीकांत ने बताया, ‘मुझे ‘बाशा 2’ बनाने का ऑफर मिला था. निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने भी ‘पेट्टा 2’ को लेकर बात की थी और विजय सेतुपति के किरदार की कहानी को आगे बढ़ाने का विचार था. लेकिन मुझे दोनों ही फिल्मों के सीक्वल पसंद नहीं आए और इसलिए हामी नहीं भरी.’

जेलर’ की कहानी में दिखी सीक्वल की गुंजाइश

साल 2023 में रिलीज हुई ‘जेलर’ में रजनीकांत ने रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका सामना वर्मन नाम के एक क्रिमिनल से होता है. कहानी के आखिर में वर्मन एक बड़े नेटवर्क का जिक्र करता है, जिसके लोग उसके खिलाफ जाने वालों को छोड़ते नहीं हैं.

मुझे सीक्वल पसंद नहीं...', रजनीकांत ने बताया क्यों ठुकराई थी 'बाशा 2' और 'पेट्टा 2

रजनीकांत ने कहा, ‘फिल्म के ओटीटी पर आने के बाद मैंने इसे दोबारा देखा. तब लगा कि वर्मन के नेटवर्क और कहानी में मौजूद दूसरे पहलुओं को आगे बढ़ाया जा सकता है. ये कहानी सीक्वल के लिए परफेक्ट थी.’ यही वजह थी कि उन्होंने ‘जेलर 2’ बनाने के बारे में सोचा.  

निर्देशक ने जेलर 2 बनाने को लेकर जताई थी हिचकिचाहट

‘जेलर 2’ के निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार शुरुआत में फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. रजनीकांत ने बताया, ‘नेल्सन को लगा था कि पहली फिल्म में कहानी का काफी हिस्सा दिखाया जा चुका है और उसे दोबारा आगे बढ़ाना सही नहीं होगा. हालांकि, करीब एक महीने तक विचार करने के बाद वो ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए. बाद में उन्होंने ‘जेलर 2’ के लिए एक तेलुगु प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया और जब तक मैंने वेट्टैयन, लाल सलाम और कुली की शूटिंग की, तब तक उन्होंने ‘जेलर 2’ की स्क्रिप्ट पर काम किया.’

यहां देखें 'जेलर 2' का ट्रेलर - 

‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती और एस जे सूर्या जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे.

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 10 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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