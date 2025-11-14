रजनीकांत आज इतने बड़े स्टार इन 5 फिल्मों की वजह से हैं, जानिए इन मूवीज की खास बातें

रजनीकांत ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अलग मुकाम हासिल किया है. आज फैंस उन्हें सिर्फ रजनीकांत नहीं बल्कि सुपरस्टार रजनीकांत कहकर बुलाते हैं. 74 साल की उम्र में भी लगातार उनका जलवा कायम है और वो अपनी बेहतरीन फिल्मों से फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं. आज हम जानेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने रजनीकांत को सुपरस्टार का दर्जा दे दिया.

रजनीकांत की आइकॉनिक फिल्में

1. थलापति

रजनीकांत की ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में अभिनेता ने सूर्या का किरदार निभाया. मणि रत्नम की ये फिल्म कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती पर आधारित थी. जिसमें रजनीकांत का किरदार गरीब, वफादार और दयालु किस्म के शख्स का था.

इस फिल्म के गानों में इल्लायराजा ने अपना अहम योगदान दिया और आज भी फिल्म के गानों की गिनती तमिल इंडस्ट्री के बेस्ट सॉन्ग्स के लिस्ट में की जाती है. इस फिल्म में अपनी कमाल की एक्टिंग स्किल्स से रजनीकांत ने ऑडियंस के मन में गहरी छाप छोड़ी.



2. बाशा

रजनीकांत की ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी. उस जमाने में रजनीकांत स्टारर ये इस मूवी का नाम तमिल इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार था. इस फिल्म में एक्टर ने ऑटो ड्राइवर का रोल प्ले किया जिसका अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक रहस्यमई अतीत होता है. इसमें रजनीकांत ने अपना शानदार पवार पैक्ड परफॉर्मेंस दिया की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और एक्टर का नाम भी पैन इंडिया फेमस हो गया.



3. पदयप्पा

1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में रजनीकांत को एक घमंडी लेकिन दयालु इंजीनियर के रोल में देखा गया था जो अपने परिवार के साथ हुए बड़े धोखे के बाद उन्हें फिर से सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं. इस फिल्म में ह्यूमर, ड्रामा और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स को भी देखा गया जिसने ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. रजनीकांत की ये फिल्म भी 1999 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी जिसने अभिनेता को एक पावरफुल हीरो के रूप में स्थापित किया.



4. एंथीरन

2010 में रिलीज हुई इस फिल्म में रजनीकांत ने डबल रोल प्ले किया. अभिनेता को डॉक्टर वशीकरण और उनके रोबोट चिट्टी के रोल में देखा गया. इस साई फाई फिल्म में मेकर्स ने कमाल के विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था.

फिल्म की कहानी के जरिए मेकर्स ने रोबोट और उसके मालिक के बीच का आपसी मतभेद भी दिखाया और रजनीकांत स्टारर ये फिल्म 2010 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. बाद में 'रोबोट' के नाम से इसका हिंदी वर्जन रिलीज किया गया जिससे रजनीकांत की पॉपुलैरिटी में भी बहुत बढ़ोतरी हुई और वो पैन इंडिया और भी बड़े स्टार बन गए.



5. कबाली

इस फिल्म ने भी 2016 में शानदार कलेक्शन किया जिसमें रजनीकांत मुख्य रूप से गैंगस्टर के रोल में नजर आएं. इसमें वो अपने परिवार को मिलाने और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश में लगे रहें. फिल्म की कहानी में सामाजिक असमानताओं के बारे में भी दिखाया गया है और इसे ऑडियंस समेत क्रिटिक्स का भी प्यार मिला. इस फिल्म को ग्लोबली रिलीज किया गया और मेकर्स की ये स्ट्रेटजी बहुत फायदेमंद भी साबित हुई.