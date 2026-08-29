रजनीकांत-चिरंजीवी से नागार्जुन तक, बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रहे 65 पार के ये साउथ सुपरस्टार्स

साल 2026 के अब तक लगभग 8 महीने खत्म हो चुके हैं. अभी तक कई साउथ सुपरस्टार्स ने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटा है. जबकि आने वाले महीनों में भी कई साउथ सुपरस्टार्स फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं. इनमें तीन सुपरस्टार ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल के पार हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. एक की फिल्म अक्टूबर में, एक की दिसंबर में और एक एक्टर की फिल्म जनवरी 2027 में आएगी. आइए इन तीनों सुपरस्टार्स और उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं.

दशहरा पर धूम मचाएंगे रजनीकांत

सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले रजनीकांत की. 75 साल के तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म का नाम है 'जेलर 2'. पिछली बार फिल्म 'कुली' में नजर आए रजनीकांत की जेलर का सीक्वल जेलर 2 सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगा. इस एक्शन कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म करीब 300 करोड़ रुपये के बजट में बन रही है.

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क्रिसमस पर नागार्जुन काटेंगे बवाल

नागार्जुन जैसे सुपरस्टार की एक अपकमिंग फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है. इस साल के अंत में नागार्जुन अपनी फिल्म 'किंग 100' लेकर आ रहे हैं. एक्टर आज 29 अगस्त को अपना 67वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर मेकर्स ने उनकी फिल्म का टाइटल रिवील करते हुए टीजर रिलीज कर दिया है. ये उनकी 100वीं फिल्म है और इसे किंग 100 नाम दिया गया है. ये मचअवेटड फिल्म 24 दिसंबर 2026 को आएगी. इसमें नागार्जुन बॉलीवुड अदाकारा तब्बू के साथ दिखाई देंगे. फिल्म का डायरेक्शन रा कार्तिक कर रहे हैं. इसका क्लैश बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से होगा.

संक्रांति पर दस्तक देंगे चिरंजीवी

वहीं 71 वर्षीय चिरंजीवी अपनी अगली फिल्म 'काका' अगले साल की शुरुआत में लेकर आएंगे. उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम है 'काका'. अभिनेता इसमें सत्यम नाम के एक झींगा फर्म के सुपरवाइजर की भूमिका में दिखाई देंगे. एक्टर की इस फिल्म के लिए भी फैंस के बीच अच्छा खासा बज बना हुआ है. ये एक्शन फिल्म 13 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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