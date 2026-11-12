साउथ के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने 11 दिसंबर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन के साथ सात फेरे लिए. इस शादी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल हुए. उन्होंने न्यूलीवेड कपल के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

अनिरुद्ध रविचंदर ने शेयर की तस्वीरें

अनिरुद्ध रविचंदर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी नजर आ रहे हैं. दोनों खास मेहमानों ने शादी में पहुंचकर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन को आशीर्वाद दिया. इस दौरान सभी ने स्टेज पर एक साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

कैसा है रजनीकांत का लुक?

वहीं, इस खास मौके पर रजनीकांत का अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. सुपरस्टार बेहद सादे और ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट रंग की शर्ट के साथ सफेद धोती पहनी थी. उनका ये सादा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीरों में रजनीकांत के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है. उन्होंने अनिरुद्ध और काव्या के साथ स्टेज पर तस्वीरें भी खिंचवाईं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

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अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन की शादी में रजनीकांत ने किया जमकर डांस

रजनीकांत ने अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी में जमकर डांस किया और अपनी पूरी महफिल लूट ली. सुपरस्टार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Thalaivar #Rajinikanth vibe for Manasilayo from #anirudhwedding ❤️❤️❤️ #Anirudh #KavyaMaran https://t.co/1HVpSlfxBX — Milagro Movies (@MilagroMovies) November 11, 2026

रजनीकांत के भांजे हैं अनिरुद्ध रविचंदर

सुपरस्टार रजनीकांत और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के बीच करीबी रिश्तेदारी है. अनिरुद्ध रिश्ते में रजनीकांत के भांजे लगते हैं. अनिरुद्ध के पिता रवि राघवेंद्र, रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के भाई हैं, जिसके चलते अनिरुद्ध उनके भतीजे हुए. दोनों ने कई फिल्मों में भी साथ काम किया है. अनिरुद्ध ने रजनीकांत की कई फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है, जिनमें 'पेट्टा', 'दरबार', 'जेलर', 'वेट्टैयन' और 'कूली' जैसी फिल्में शामिल हैं.