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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVideo: रिक्शा में बैठकर शूटिंग करने पहुंचे 430 करोड़ के मालिक रजनीकांत, बेकाबू हुए फैंस

Video: रिक्शा में बैठकर शूटिंग करने पहुंचे 430 करोड़ के मालिक रजनीकांत, बेकाबू हुए फैंस

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों फिल्म 'धर्मन' की शूटिंग कर रहे हैं. इसकी शूटिंग फिलहाल मैसूर में चल रही है. जहां अभिनेता रिक्शा में बैठकर सेट पर पहुंचे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता रजनीकांत जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. इसी महीने उनकी फिल्म 'जेलर 2' रिलीज होने वाली है. इसके थिएटर्स में आने से पहले फिलहाल अभिनेता अपनी एक अन्य फिल्म 'धर्मन' की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में वो अपनी फिल्म के सेट पर रिक्शा से पहुंचे. उनकी एक झलक के लिए फैंस की भीड़ बेकाबू नजर आई. सोशल मीडिआ पर इन पलों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

रिक्शा में बैठकर सेट पर पहुंचे रजनीकांत

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रजनीकांत लग्जरी गाड़ी को छोड़कर एक आम आदमी की तरह रिक्शा में सफर करते हुए नजर आए. वायरल वीडियो में आप अभिनेता को ऑटो रिक्शा में देख सकते हैं. वे रिक्शा से सेट पर पहुंचते हैं और आस-पास मौजूद भारी भीड़ का अभिवादन भी करते हैं. इस दौरान रजनीकांत ने सफ़ेद रंग की धोती और मैरून रंग का शर्ट पहन रखा था. 

रजनीकांत के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रह हैं. उनके पास धन दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 430 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. हालांकि फिर भी वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं.

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बेकाबू हुई भीड़

बता दें कि रजनीकांत अपनी फिल्म धर्मन की शूटिंग कर्नाटक के मैसूर में कर रहे हैं. मैसूर में फिल्म के सेट पर उनके लिए फैंस की गजब की दीवानगी देखने को मिली. जैसे ही रजनीकांत सेट के गेट पर पहुंचे और रिक्शा से उतरे तो वहां मौजदू फैंस उनका नाम लेकर चिल्लाने लगे. कोई अनहोनी न हो इसके लिए सिक्योरिटी टीम ने गेट बंद कर दिए थे. हालांकि रजनीकांत अपने फैंस से मिले और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए उनके प्यार और सपोर्ट को स्वीकार किया. 

चामुंडेश्वरी मंदिर भी आए थे रजनीकांत

मैसूर पहुंचने के बाद 75 वर्षीय दिग्गज अभिनेता ने मैसूर के मशहूर चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन भी किए थे. जब अभिनता देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे तब भी भारी तादाद में फैंस उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे. 

धर्मन और जेलर 2 के बारे में

फिल्म धर्मन को अश्वथ मरिमुथु डायरेक्टर कर रहे हैं. जेलर 2 की बात करें तो ये उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सीक्वल है. दुनियाभर में जेलर 2 फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज की जाएगी. इसका डायरेक्शन जाने-माने डायरेक्टर नेल्सन ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
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